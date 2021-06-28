HASIL MotoGP Terbaru MotoGP TT Assen Belanda Tadi Malam Marc Marquez Finish 

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Quartararo berhasil menambah 25 angka setelah dirinya menjuarai GP Belanda tadi malam.
Penulis: Syahroni
Editor: Syahroni
TRIBUNPONTIANAK.CO.ID - MotoGP Seri ke 9 yang bertajuk GP TT Assen Belanda baru saja berlangsung Minggu 27 Juni 2021.
Dari hasil race Quartararo semakin perkasa di klasemen MotoGP.
Quartararo berhasil menambah 25 angka setelah dirinya menjuarai GP Belanda tadi malam.
Quartararo berhasil mempertahkan posisinya sejak awal balapan hingga usai balapan.
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Setelah Quartararo disusul oleh Vinales di posisi kedua.
Posisi ketiga ada nama Joan Mir.
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Zarco finis diposisi keempat malam tadi.
Pembalap anyar Marc MArquez juga mampu menyelesaikan balapan dengan finis pada posisi 7.
Sedangkan pembalap veteran Valentino Rossi tidak bisa melanjutkan balapan.
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