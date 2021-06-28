Breaking News:

MotoGP

HASIL MotoGP Terbaru MotoGP TT Assen Belanda Tadi Malam Marc Marquez Finish 

Quartararo berhasil menambah 25 angka setelah dirinya menjuarai GP Belanda tadi malam.

Penulis: Syahroni
Editor: Syahroni
zoom-inlihat foto HASIL MotoGP Terbaru MotoGP TT Assen Belanda Tadi Malam Marc Marquez Finish 
TRIBUNPONTIANAK.CO.ID/AFP
Update Jadwal MotoGP Terbaru 2021. 

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID - MotoGP Seri ke 9 yang bertajuk GP TT Assen Belanda baru saja berlangsung Minggu 27 Juni 2021.

Dari hasil race Quartararo semakin perkasa di klasemen MotoGP.

Quartararo berhasil menambah 25 angka setelah dirinya menjuarai GP Belanda tadi malam.

Quartararo berhasil mempertahkan posisinya sejak awal balapan hingga usai balapan.

(Berita MotoGP lainnya dapat dilihat pada link)

Setelah Quartararo disusul oleh Vinales di posisi kedua.

Posisi ketiga ada nama Joan Mir.

UPDATE Klasemen MotoGP 2021 Usai MotoGP Assen Tadi Malam, Quartararo Kokoh, Marc Marquez 10 Besar

Zarco finis diposisi keempat malam tadi.

Pembalap anyar Marc MArquez juga mampu menyelesaikan balapan dengan finis pada posisi 7.

Sedangkan pembalap veteran Valentino Rossi tidak bisa melanjutkan balapan.

Halaman selanjutnya
Halaman
1234
Tags
MotoGP
pemenang MotoGp Belanda 2021
Juara MotoGp Assen 2021
Tv Trans7 Live MotoGp
Live MotOGp Belanda
HAK Siar MotoGp 2021
TRIBUNPONTIANAK.CO.ID
Berita Terkait :#MotoGP
Ikuti kami di
Video Pilihan
Pria yang Buat Sayembara Rp150 Juta Akhirnya Temukan Sang Istri, Imbalan Langsung Diserahkan Penemu
Pria yang Buat Sayembara Rp150 Juta Akhirnya Temukan Sang Istri, Imbalan Langsung Diserahkan Penemu

tribun belanja

Produk Terbaru

Dettol Sabun Batang Original 100g isi 3

Dettol Sabun Batang Original 100g isi 3

Rp. 16.867
Dettol Sabun Batang Original 100g isi 5

Dettol Sabun Batang Original 100g isi 5

Rp. 27.792
Dettol Sabun Batang Cool 100g isi 3

Dettol Sabun Batang Cool 100g isi 3

Rp. 16.867
KY Jelly Personal Lubricant

KY Jelly Personal Lubricant

Rp. 38.638
KOMENTAR

BERITA TERKINI

berita POPULER

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved
About Us
Help
Privacy Policy
Pedoman Media Siber
Terms of Use
Contact Us
Redaksi
Info iklan