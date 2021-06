Daftar Negara yang Lolos 8 Besar Piala Eropa 2021 Lengkap Jadwal 8 Besar EURO 2021 dengan Jam Tayang. 

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID - Daftar Negara yang Lolos 8 Besar Piala Eropa 2021.

Ada 4 negara yang telah memastikan lolos 8 besar EURO 2021.

Di antaranya Denmark, Italia, Republik Ceko dan Belgia.

Sementara negara lainnya masih berjuang untuk mendapatkan tiket 8 besar EURO 2021.

Di antaranya Kroasia vs Spanyol, Prancis vs Swiss, Inggris vs Jerman dan Swedia vs Ukraina.

Seluruh pertandingan 8 Besar Piala Eropa dapat disaksikan live MNCTV dan Mola TV.

( update informasi EURO 2021 )

• HEAD To HEAD ITALIA Vs Belgia & Statistik Belgia Vs Italia Jadwal Tanding Babak 8 Besar Euro 2021

Babak 16 besar Euro 2020 menggunakan sistem gugur yang mana akan menggunakan waktu tambahan atau extra time jika seri selama 90 menit.

Dan jika seri selama tambahan waktu maka akan dilakukan adu penalti, dan itu akan berlaku juga untuk perempat final, semifinal, dan final.

Daftar Tim Lolos 8 Besar EURO 2021