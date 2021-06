Daftar Lagu yang Dilarang KPI Diputar di Radio Sebelum Jam 22:00 WIB, Ada 42 Lagu Bahasa Inggris !

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID - Para pendengar radio dan pengguna media sosial dihebohkan Surat Edaran Komisi Penyiaran Indonesia Daerah ( KPID) Jawa Barat.

Dalam surat edaran itu, memuat daftar 42 lagu berbahasa Inggris yang dilarang diputar sebelum jam 22.00 WIB.

Mengutip Instagram Radio Ardan 105,9 FM, @ardanradio, berikut daftar lagu tersebut.

(Update berita lainnya tentang musik disini)

"Berdasarkan surat edaran dari @kpipusat, kami mau kasih tahu kalo beberapa lagu yang ada di daftar postingan ini enggak bisa kamu request dibl bawah jam 10 malem ya! Tapi tenang, kamu masih bisa request dan dengerin di atas jam 10 malem ya! hihi," tulis akun resmi Ardan Radio, dikutip Kompas.com, Minggu 27 Juni 2021.

Di antaranya ada lagu lama seperti "Wish You Were Here" dari Avril Lavigne dan Bruno Mars dengan "Locked Out of Heaven".

1. Bruno Mars - 24K

2. Ariana Grande - 34+35

3. Masked Wolf - Astronaut in The Ocean

4. M.I.A - Bucky Done Gun