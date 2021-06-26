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HASIL FP3 MotoGP Assen 2021 Milik Maverick Vinales Lagi? Pantau Hasil FP 3 MotoGP Hari Ini Live
Pembalap berjuluk Topgun ini amat sangat mendominasi hasil latihan bebas MotoGp hari ini di dua sesi tersebut. Bagaimana hasil Fp3 MotoGP Assen 2021 ?
Penulis: Ishak
Editor: Ishak
TRIBUNPONTIANAK.CO.ID - Sesaat lagi akan segera digelar balapan untuk penentuan hasil latihan bebas MotoGp hari ini alias hasil free practice MotoGp hari ini sesi ke tiga di sirkuit Assen Belanda Sabtu 26 Juni 2021
Pada hari pertama untuk penentuan hasil free practice MotoGp hari ini sesi pertama dan ke dua di Jumat 25 Juni 2021 lalu, Maverick Vinales tampil ‘bertaji’.
Pembalap berjuluk Topgun ini amat sangat mendominasi hasil latihan bebas MotoGp hari ini di dua sesi tersebut.
Dua kali race, dua kali pula Maverick Vinales keluar sebagai pembalap tercepat !
Pada balapan race 1 untuk hasil free practice MotoGp hari ini sesi pertama, Maverick Vinales mencatatkan waktu terbaik 1 menit 33,072 detik
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Sementara di race 2 untuk hasil free practice MotoGp hari ini sesi kedua di Jumat sehari lalu, Maverick Vinales menutupnya dengan lagi-lagi keluar sebagai pembalap tercepat !
Pembalap dari tim Monster Energy Yamaha MotoGp itu mendulang waktu terbaik 1 menit 33,241 detik
Nah, akankah hasil latihan bebas MotoGp hari ini sesi ke tiga alias hasil Fp 3 MotoGp hari ini di sirkuit Assen dalam gelara MotoGp Belanda 2021 hari ke dua Sabtu 26 Juni 2021 sore ini akan kembali menjadi milik Maverick Vinales ?
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Akankah Maverick Vinales kembali keluar sebagai yang tercepat di hasil FP3 MotoGp Assen 2021 hari ini ?
Anda bisa memantaunya secara online dalam berita MotoGP hari ini lewat link live streaming MotoGp yang kami sematkan di akhir artikel ini.
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