Breaking News:

MotoGp

HASIL FP3 MotoGP Assen 2021 Milik Maverick Vinales Lagi? Pantau Hasil FP 3 MotoGP Hari Ini Live

Pembalap berjuluk Topgun ini amat sangat mendominasi hasil latihan bebas MotoGp hari ini di dua sesi tersebut. Bagaimana hasil Fp3 MotoGP Assen 2021 ?

Penulis: Ishak
Editor: Ishak
zoom-inlihat foto HASIL FP3 MotoGP Assen 2021 Milik Maverick Vinales Lagi? Pantau Hasil FP 3 MotoGP Hari Ini Live
TRIBUNPONTIANAK.CO.ID/AFP
YUK PANTAU LIVE HASIL FP3 MotoGP Assen 2021 Milik Maverick Vinales Lagi? Pantau Hasil FP 3 MotoGP Hari Ini Live hari ini edisi Sabtu 26 Juni 2021 / ILUSTRASI. 

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID - Sesaat lagi akan segera digelar balapan untuk penentuan hasil latihan bebas MotoGp hari ini alias hasil free practice MotoGp hari ini sesi ke tiga di sirkuit Assen Belanda Sabtu 26 Juni 2021

Pada hari pertama untuk penentuan hasil free practice MotoGp hari ini sesi pertama dan ke dua di Jumat 25 Juni 2021 lalu, Maverick Vinales tampil ‘bertaji’.

Pembalap berjuluk Topgun ini amat sangat mendominasi hasil latihan bebas MotoGp hari ini di dua sesi tersebut.

Dua kali race, dua kali pula Maverick Vinales keluar sebagai pembalap tercepat !

Pada balapan race 1 untuk hasil free practice MotoGp hari ini sesi pertama, Maverick Vinales mencatatkan waktu terbaik 1 menit 33,072 detik

FP 2 MotoGP Assen 2021 Posisi ‘ Ridertua MotoGp Urutan Berapa? Perjuangan Valentino Rossi !

Sementara di race 2 untuk hasil free practice MotoGp hari ini sesi kedua di Jumat sehari lalu, Maverick Vinales menutupnya dengan lagi-lagi keluar sebagai pembalap tercepat !

Pembalap dari tim Monster Energy Yamaha MotoGp itu mendulang waktu terbaik 1 menit 33,241 detik

Nah, akankah hasil latihan bebas MotoGp hari ini sesi ke tiga alias hasil Fp 3 MotoGp hari ini di sirkuit Assen dalam gelara MotoGp Belanda 2021 hari ke dua Sabtu 26 Juni 2021 sore ini akan kembali menjadi milik Maverick Vinales ?

HASIL FP3 MotoGP Assen Hari Ini Update di Link MotoGP 2021, Cek Posisi Marc Marquez - Quartararo

Akankah Maverick Vinales kembali keluar sebagai yang tercepat di hasil FP3 MotoGp Assen 2021 hari ini ?

Anda bisa memantaunya secara online dalam berita MotoGP hari ini lewat link live streaming MotoGp yang kami sematkan di akhir artikel ini.

Halaman selanjutnya
Halaman
1234
Tags
HASIL FP3 MotoGP Assen
Maverick Vinales
hasil fp 3 motogp hari ini
HASIL Free Practice MotoGp Hari Ini
MotoGp Belanda 2021
tribun pontianak
Berita Terkini Pontianak
Berita MotoGp Hari ini
Live Streaming MotoGP
trans7 live
useetv trans7
Berita Terkait :#MotoGp
Ikuti kami di
Video Pilihan
Tangis Pecah saat Ibunda Nike Ardila Bertemu Amel, Gadis 18 Tahun yang Disebut Mirip sang Penyanyi
Tangis Pecah saat Ibunda Nike Ardila Bertemu Amel, Gadis 18 Tahun yang Disebut Mirip sang Penyanyi

tribun belanja

Produk Terbaru

Dettol Sabun Batang Original 100g isi 3

Dettol Sabun Batang Original 100g isi 3

Rp. 16.867
Dettol Sabun Batang Original 100g isi 5

Dettol Sabun Batang Original 100g isi 5

Rp. 27.792
KY Jelly Personal Lubricant

KY Jelly Personal Lubricant

Rp. 38.638
Dettol Sabun Batang Cool 100g isi 3

Dettol Sabun Batang Cool 100g isi 3

Rp. 16.867
KOMENTAR

BERITA TERKINI

berita POPULER

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved
About Us
Help
Privacy Policy
Pedoman Media Siber
Terms of Use
Contact Us
Redaksi
Info iklan