TAK Semahal Digemborkan, Terbongkar Harga Kalung Ayu Ting Ting yang Disebut Mirip Nagita Slavina

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID - Kalung Ayu Ting Ting yang didapatnya saat ulang tahun ke-29 disebut-sebut mirip kepunyaan Nagita Slavina.

Kalung Ayu Ting Ting lantas jadi perbincangan di dunia maya.

Suara netizen pun terpecah sampai ada yang menduga bahwa harga kalung Ayu Ting Ting menyentuh angka miliaran rupiah.

Ini berawal dari postingan akun Instagram @nagitaslavina.bags pada 5 April 2021 lalu tatkala istri Raffi tersebut mengenakan kalung berujung lancip dan bertaburkan berlian di sekelilingnya.

Tak main-main, perhiasan yang dipakai Nagita Slavina saat akad nikah dengan Raffi Ahmad 7 tahun silam itu ditaksir berharga mencapai Rp 8 miliar.

• Ayu Ting Ting Beberkan Aturan Jika Ivan Gunawan Jadi Suaminya

(UPDATE berita tentang artis DISINI)

“Nagita Slavina's @raffinagita1717 wearing 'Diamond Necklace' which is estimated to be worth 8.000.000.000 IDR,” tulis akun Instagram @nagitaslavina.bags.

Sontak saja, netizen lantas menyoroti banyaknya persamaan antara kalung Ayu Ting Ting dengan kepunyaan Nagita Slavina.

Terlebih lagi, Nagita Slavina kepergok mengenakan kalung itu lagi saat resepsi pernikahan Atta Halilintar dan Aurel Hermansyah pada 3 April 2021.

Seperti yang diunggah ulang oleh akun gosip di Instagram @lambe_turah, Kamis (24/6/2021) lalu.