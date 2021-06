SOAL Matematika Matriks Kelas 11 SMA dan Kunci Jawaban Lengkap Pembahasan

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID - Yuk simak contoh soal Matriks baik dari bentuk dan pembahasannya dari setiap soal.

Pembahasan kali ini merupakan soal matriks dari kelas 11 SMA.

Matriks itu sendiri merupakan susunan bilangan yang dinyatakan dalam baris dan kolom seperti penjumlahan dan pengurangan.

Beberapa contoh soal ini sebagai pembelajaran bagi peserta didik khususnya di bangku SMA.

Soal Matrik memerlukan ketelitian dalam mengerjakannya.

Berikut ini pembahasan soal secara detail dikutip dari majalahpendidikan.com

Terdiri dari soal pilihan ganda dilengkapi dengan kunci jawaban berbentuk pembahasan lengkap.

( Update Info Seputar Soal Matrik Klik Di Sini )

• Contoh Soal Matrik Kelas 11 SMA dan Kunci Jawaban Soal Pilihan Ganda Lengkap Pembahasan

Soal Pilihan Ganda dan Pembahasan

1. Jika diketahui matrik a, b ,c, dari persamaan dibawah ini:

Bila persamaan A – B = C-1 , maka tentukan nilai dari 2p adalah …

A. -1

B. -1/2

C. 1/2

D. 1

E. 2

Pembahasannya :

Jika menggunakan sebuah rumus matriks ordo 2×2 sebagai berikut :

Jawaban D

2. Jika diketahui persamaan matrik a, b, dan c sebagai berkiut :

Bila At ialah gambaran dari rumusan matriks A dan At . B = C, maka tentukan nilai dari 2x + y = ….

A. -4

B. -1

C. 1

D. 5

E. 7

Pembahasannya:

Jika didapat rumusan matriks ordo 2×2 maka :

Jawaban C

3. Diketahui persamaan matrik A, B, dan C :

Contoh Soal Matriks dan Jawabannya Kelas 11

A. 10

B. 15

C. 20

D. 25

E. 30

Jawaban C

4. Jika diketahui, P dan Q ialah matriks 2×2 !

Bila P-1 ialah invers matriks P dan Q-1 ialah invers matriks Q, maka tentukan nilai dari determinan matriks P-1.Q-1 adalah ….

a. 223

b. 1

c. -1

d. -10

e. -223

Pembahasannya:

Untuk penentu P-1.Q-1 keluar, ada baiknya kita mengetahui kebalikan dari setiap matriks.



Menurut rumus di atas kita akan menghasilkan :

Invers matriks P

Jawaban B

5. Jika Diketahu sebuah Matrik memiliki persamaan sebagai berikut :

Maka tentukan nilai dari a + b + c + d = ….

A. -7

B. -5

C. -1

D. 3

E. 7

Pembahasannya :

Sesuai dengan rumus serta konsep untuk penjumlahan matriks, maka hasil yang kita peroleh :

Jawaban: D

*) Disclaimer : Artikel ini hanya sebagai contoh latihan soal matrik untuk memandu proses belajar