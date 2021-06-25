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HASIL MotoGP Belanda FP1 dan FP2 Jumat Malam! Marc MARQUEZ Tuntaskan 21 Laps & Vinales Terbaik FP1

Berikut hasil latihan bebas 1 dan 2 atau (FP1 & FP2) MotoGP Belanda 2021, di sirkuit Assen Belanda, Jumat 25 Juni 2021 malam WIB......

Penulis: Marlen Sitinjak
Editor: Marlen Sitinjak
zoom-inlihat foto HASIL MotoGP Belanda FP1 dan FP2 Jumat Malam! Marc MARQUEZ Tuntaskan 21 Laps & Vinales Terbaik FP1
Ronny HARTMANN / AFP
Rider Honda asal Spanyol, Marc Marquez pada balapan Grand Prix MotoGP Jerman, di Sirkuit Sachsenring, Hohenstein-Ernstthal, Chemnitz, Jerman Timur, pekan lalu. Marc Marquez juara MotoGP Jerman 2021. 

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID - Berikut hasil latihan bebas 1 dan 2 atau (FP1 & FP2) MotoGP Belanda 2021, di sirkuit Assen Belanda, Jumat 25 Juni 2021 malam WIB dikutip dari motorsport:

Hasil Latihan Bebas 1 (FP 1)

1. (12) Maverick VIÑALES SPA Monster Energy Yamaha (23 laps, time: 1'33.072)

2. (44) Pol ESPARGARO SPA Repsol Honda Team Honda (21 laps, time: 1'33.183)

3. (42) Alex RINS SPA Team SUZUKI ECSTAR Suzuki (21 laps, time: 1'33.501)

4. (20) Fabio QUARTARARO FRA Monster Energy Yamaha (19 laps, time: 1'33.633)

5. (5) Johann ZARCO FRA Pramac Racing Ducati (19 laps, time: 1'33.887)

Hasil Kualifikasi MotoGP Belanda 2021 Live Trans7 Moto2 Moto3, Urutan Start Marquez di Sirkuit Assen

6. (9) Danilo PETRUCCI ITA Tech 3 KTM Factory Racing KTM (20 laps, time: 1'33.939)

7. (41) Aleix ESPARGARO SPA Aprilia Racing Team Gresini Aprilia (19 laps, time: 1'33.993)

8. (30) Takaaki NAKAGAMI JPN LCR Honda (21 laps, time: 1'34.004)

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