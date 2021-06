Jadwal Euro 25 Juni 2021 tidak Ada! Live Portugal Vs Belgia & Jerman Vs Inggris 16 Besar Piala Eropa

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID - UEFA EURO atau Piala Eropa 2020 memasuki babak perdelapan final (16 besar).

Setidaknya ada tiga partai seru pada fase knock out Piala Eropa 2020 yakni Portugal vs Belgia, Jerman vs Inggris dan Spanyol vs Kroasia.

Ke enam tim tersebut masuk dalam 14 peringkat FIFA dan menjadi kandidat juara dalam turnamen empat tahunan ini.

Belgia sendiri menempati peringkat satu dunia. Kemudian Inggris posisi empat dan Portugal posisi lima FIFA.

Spanyol menempati ranking enam, Jerman posisi 12 dan Kroasia di posisi 14.

Sayang, tiga dari enam negara tersebut dipastikan angkat koper lebih dini.

Menilik peringkat FIFA tersebut, maka Belgia, Inggris dan Spanyol bakal melenggang ke babak perempat final.

Namun itu hanya berdasarkan peringkat FIFA, hasil sesungguhnya bakal tersaji beberapa hari ke depan.

Babak perdelapan final EURO 2020 dimulai, Sabtu 26 Juni 2021 pukul 23.00 WIB, dengan Italia Vs Austria sebagai partai pembuka.

Italia Vs Austria dipanggungkan di Wembley Stadium, London, Inggris live streaming Mola TV dan live RCTI.