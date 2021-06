PROMO Pizza Hut Hari Ini 23 Juni 2021, Ada Chicken Royale Limo Pizza Hut & Cheesy Galore Pizza Hut

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID - Anda yang suka ngemil, pas nih ada menu baru di Pizza Hut hari ini 23 Juni 2021.

Paling enak emang nyemil snack yang all in one kayak Chicken Royale.

Mau yang ayam kayak Chicken Stick atau Chicken Popcorn?

Ada dua-duanya.

Mau tambah Potato wedges tapi juga mau Garlic Bread?

Bizza banget!

Siapa nih yang paling gak bizza ngelewatin kemantapan Chicken Royale?

Dapat salam nih dari MyBox.

MyBox hadir untuk memanjakan Anda.