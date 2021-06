Tepeng Steven & Coconut Treez Meninggal Dunia, Ini Profil dan Kiprahnya di Dunia Musik Reggae

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID - Dunia Musik Tanah Air Berduka khususnya bagi para pecinta musik Reggae.

Steven Nugraha Kaligis atau Tepeng vokalis grup band Steven & Coconut Treez meninggal dunia karena Covid-19 hari ini Selasa 22 Juni 2021.

Hal tersebut dikonfirmasi langsung oleh sang manajer, Putra.

"Covid-19 bang, sempat dirawat di Rumah Sakit Medika," kata Putra mengutip Kompas.com, Selasa 22 Juni 2021.

Tepeng mengembuskan napas terakhirnya di RS Medika BSD, Tangerang Selatan pukul 07.30 WIB.

Pelantun lagu "Welcome to My Paradise" ini sempat dirawat selama 4 hari di sana.

(Update Berita Seputar Musisi Tanah Air Klik di Sini)

Tim Steven & Coconut Treez rencananya akan menggelar konferensi pers lewat akun Instagram resminya mengenai hal ini.

"Nanti kita live Instagram ya untuk press conference. Ini kita urus rumah sakit dulu ya," kata Putra.

Profil Band