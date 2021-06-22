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PROMO BreadTalk Terbaru Hari Ini 22 Juni 2021, Cookies Favorit BreadTalk Mulai dari 12 Ribu

Jangan lewatkan beragam promo makanan seru Breadtalk untuk hari ini Selasa 22 Juni 2021.

Penulis: Dhita Mutiasari
Editor: Dhita Mutiasari
zoom-inlihat foto PROMO BreadTalk Terbaru Hari Ini 22 Juni 2021, Cookies Favorit BreadTalk Mulai dari 12 Ribu
Instagram @breadtalkindo
PROMO BreadTalk Terbaru Hari Ini 22 Juni 2021. 

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID - Jangan lewatkan beragam promo makanan seru Breadtalk untuk hari ini Selasa 22 Juni 2021.

Buat kamu yang ingin camilan seru akhir bulan ini, gerai franchise roti Breadtalk masih memiliki promo menarik nih.

Pas banget untuk menemani aktifitas kamu weeknday kali ini.

BreadTalk adalah produk franchise asal Singapura.

Di Indonesia merupakan premium bakery boutique pertama yang menghadirkan konsep dapur terbuka dengan gaya modern.

Aneka menu promo berikut bisa menjadi referensi diantaranya promo dari Breadtalk ini:

( Update Informasi Promo BreadTalk)

PROMO MAKANAN Hari Ini 22 Juni 2021, Diskon KFC Texas Chicken A&W BreadTalk Dunkin Donuts & Chatime 

COOKIE TIME!

Cookies favorit BreadTalk mulai dr 12rb*

21-27 Juni 2021

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