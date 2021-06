INFO Lowongan Kerja Terbaru di Loker BUMN 2021 di Bank BRI Agro | Ada 17 Posisi yang Tersedia

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID - Sedang mencari info lowongan kerja terbaru alias loker 2021 terkini ?

Anda juga punya keinginan berkarir di perusahan milik negara alias Badan Usaha Milik Negara - BUMN ?

Ada kembira nih bagi Sobat Tribun Pontianak yang hendak mencoba peruntungannya di peluang karir BUMN dalam loker BUMN Juni 2021 terbaru.

Kali ini, loker BUMN 2021 terbaru di bulan Juni ini datang dari PT BRI Agroniaga Tbk.

Perusahaan yang dikenal sebagai lembaga perbankan milik negara di bawah naungan BRI Group tersebut, kini membuka peluang karir yang disiapkan untuk sejumlah posisi.

Sedikitnya ada 17 posisi di info lowongan kerja terbaru yang dibuka di perusahaan yang juga dikenal luas dengan nama lain BRI Agro ini.

Terutama yang terkait dengan bidang IT.

Bertajuk IT Digital Talent, 17 lowongan kerja di BRI Agro tersebut tersedia bagi Anda yang familiar dengan teknologi informasi.

“PT. BANK RAKYAT INDONESIA AGRONIAGA Tbk atau BRI AGRO, salah satu Perusahaan Anak PT.BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk yang saat ini akan bertransformasi menjadi The Best Digital Bank for Agri and Beyond By Becoming House of Fintech & Home for Gig Economydi Indonesia, mengajak anda untuk Bertumbuh dan Berbagi untuk Gig Economy Indonesia,”