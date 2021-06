Besok Peringatan Hari Apa? Yuk Berkreasi Buat Hari Besar dengan Link Twibbon, Ini Caranya

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID- Hari musik sedunia diperingati pada 21 Juni 2021.

Musik merupakan instrumen yang kini digemari dari berbagai kalangan baik anank-anak hingga orang dewasa.

Semua orang juga menyukai musik. Karena musik tidak membedakan kalangan sosial baik akaya ataupun miskin.

Musik dapat dinikmati siapa saja bagi pendengarnya.

Dengan adanya musik, hari-hari yang kita jalani juga terasa bahagia.

Entah untuk menyulut semangat, mewarnai kesibukan sehari-hari, atau pelampiasan pada luka di hati.

”Music expresses that which cannot be put into words, and that which cannot remain silent,” kata Victor Huge yang mewakili perasaan semua orang ketika mendengarkan musik.

Ya, musik nggak bisa dijauhkan dari kehidupan manusia.

Karena saking berpengaruhnya, dunia pun turut merayakannya.

Kalau melihat dari jadwal sejarah dan hari penting dunia, tanggal 21 Juni hari ini dicatat sebagai Hari Musik Sedunia.