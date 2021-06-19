Copa America 2021
Hasil Chile Vs Bolivia Copa America 2021 Live Indosiar dan Link Live Score, Klasemen Grup B Terbaru
Hasil Chile vs Bolivia penyisihan grup B Copa America di Arena Sabtu 19 Juni 2021 sedang berlangsung sengit.
AFP
Hasil Chile Vs Bolivia Copa America 2021 Live Indosiar dan Link Live Score, Klasemen Grup B Terbaru
TRIBUNPONTIANAK.CO.ID - Hasil Chile vs Bolivia penyisihan grup B Copa America di Arena Sabtu 19 Juni 2021 sedang berlangsung sengit.
Saat ini Chile unggul sementara atas Bolivia dengan skor 1-0. Gol Chile dicetak oleh Ben Brereton pada menit ke-10.
Laga Chile Vs Bolivia ditayangkan langsung di Indosiar. Saksikan keseruan Copa America 2021 melalui tautan di bawah ini:
Live streaming Copa America 2021
Link Hasil dan Klasemen Copa America
Bolivia berada di juru kunci klasemen peringkat 5 sementara grup A usai dikalahkan 3-1 di Paraguay.
Sementara lawannya Chile saat ini berada di peringkat 3 usai menahan imbang Argentina dengan skor 1-1.
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Rizky Zulham
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Penulis: Rizky Zulham
Editor: Rizky Zulham
Sumber: Tribun Pontianak