Breaking News:

Copa America 2021

Hasil Chile Vs Bolivia Copa America 2021 Live Indosiar dan Link Live Score, Klasemen Grup B Terbaru

Hasil Chile vs Bolivia penyisihan grup B Copa America di Arena Sabtu 19 Juni 2021 sedang berlangsung sengit.

zoom-inlihat foto Hasil Chile Vs Bolivia Copa America 2021 Live Indosiar dan Link Live Score, Klasemen Grup B Terbaru
AFP
Hasil Chile Vs Bolivia Copa America 2021 Live Indosiar dan Link Live Score, Klasemen Grup B Terbaru 

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID - Hasil Chile vs Bolivia penyisihan grup B Copa America di Arena Sabtu 19 Juni 2021 sedang berlangsung sengit.

Saat ini Chile unggul sementara atas Bolivia dengan skor 1-0. Gol Chile dicetak oleh Ben Brereton pada menit ke-10.

Laga Chile Vs Bolivia ditayangkan langsung di Indosiar. Saksikan keseruan Copa America 2021 melalui tautan di bawah ini:

Live streaming Copa America 2021

Link

Link Indosiar

Link Hasil dan Klasemen Copa America

Bolivia berada di juru kunci klasemen peringkat 5 sementara grup A usai dikalahkan 3-1 di Paraguay. 

Sementara lawannya Chile saat ini berada di peringkat 3 usai menahan imbang Argentina dengan skor 1-1.

(Update Berita Terbaru Copa America 2021 Klik di Sini)

Halaman selanjutnya
Halaman
123
Tags
Copa America 2021
Copa America 2020
Piala Amerika 2021
Hasil Copa America
Klasemen Copa America
Jadwal Copa America
Chile
Bolivia
TRIBUNPONTIANAK.CO.ID
Google
Rizky Zulham
Berita Terkait :#Copa America 2021
Penulis: Rizky Zulham
Editor: Rizky Zulham
Ikuti kami di
Video Pilihan
Detik-detik KKB Papua Lari Ketakutan Dikejar Aparat TNI-Polri, Sembunyi di Honai hingga Tebang Pohon
Detik-detik KKB Papua Lari Ketakutan Dikejar Aparat TNI-Polri, Sembunyi di Honai hingga Tebang Pohon

tribun belanja

Produk Terbaru

Twinpack Sariayu Econature Nutreage Face Toner

Twinpack Sariayu Econature Nutreage Face Toner

Rp. 171.000
Sariayu Color Trend 2020 Cheek Palette Peach

Sariayu Color Trend 2020 Cheek Palette Peach

Rp. 98.200
Sariayu Color Trend 2020 Lip & Cheek S02 Freshly

Sariayu Color Trend 2020 Lip & Cheek S02 Freshly

Rp. 63.500
Sariayu Jeruk Moisturizer 35 ml

Sariayu Jeruk Moisturizer 35 ml

Rp. 11.000
KOMENTAR

BERITA TERKINI

berita POPULER

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved
About Us
Help
Privacy Policy
Pedoman Media Siber
Terms of Use
Contact Us
Redaksi
Info iklan