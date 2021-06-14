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EURO 2020

SUSUNAN Pemain Swedia Vs Spanyol Malam Ini Live RCTI Streaming Piala Eropa Spanyol Vs Swedia Grup E

Swedia Vs Spanyol akan disiarkan langsung oleh RCTI serta MolaTV. Kick off Spanyol Vs Swedia mulai pukul 02.00 WIB.

zoom-inlihat foto SUSUNAN Pemain Swedia Vs Spanyol Malam Ini Live RCTI Streaming Piala Eropa Spanyol Vs Swedia Grup E
TRIBUNPONTIANAK.CO.ID/ISTIMEWA/Swedia (c) AP
Line UP Swedia Vs Spanyol Malam Ini. 

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID - Spanyol Vs Swedia akan berlangsung dalam lanjutan Piala Eropa malam ini.

Swedia Vs Spanyol akan disiarkan langsung oleh RCTI serta MolaTV.

Kick off Spanyol Vs Swedia mulai pukul 02.00 WIB.

Di pertandingan kontra Swedia nanti, Timnas Spanyol di bawah asuhan Luis Enrique mengandalkan skuad eksperimental.

(Update Berita Seputar EURO 2021 Klik Disini)

Untuk pertama kalinya dalam sejarah,

La Furia Roja tanpa diperkuat oleh pemain dari Real Madrid.

JADWAL Piala Eopa Malam Ini Live Streaming Piala Eropa 2021 Spanyol Vs Swedia & Update Klasemen Euro

Top skor Villarreal musim lalu, Gerard Moreno, punya beban berat di EURO 2021.

Ia akan bersanding dengan Alvaro Morata yang menjadi penyerang dengan caps terbanyak di skuad Spanyol saat ini.

Striker Juventus ini telah mencatatkan 40 penampilan bersama La Furia Roja.

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Editor: Syahroni
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