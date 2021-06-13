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Copa America 2021

SUSUNAN Pemain Ekuador di Copa Amerika 2021 Lengkap Jadwal Live Indosiar 14 Juni - 11 Juli 2021

Copa America 2021 Brazil dihelat mulai 14 Juni 2021 hingga partai final Minggu 11 Juli 2021 live Indosiar dan Vidio.

zoom-inlihat foto SUSUNAN Pemain Ekuador di Copa Amerika 2021 Lengkap Jadwal Live Indosiar 14 Juni - 11 Juli 2021
copaamerica.com
SUSUNAN Pemain Ekuador di Copa Amerika 2021. 

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID - Berikut susunan pemain Ekuador di Copa America 2021 Brazil.

Copa America 2021 Brazil dihelat mulai 14 Juni 2021 hingga partai final Minggu 11 Juli 2021 live Indosiar dan Vidio.

Grup A: Argentina, Bolivia, Uruguay, Chile dan Paraguay.

Grup B: Brazil, Colombia, Venezuela, Ecuador dan Peru.

Pembukaan Copa America 2021 ditandai laga Brazil vs Venezuela, di Estadio Nacional de Brasilia, Senin 14 Juni 2021, pukul 04.00 WIB.

SUSUNAN Tim Brazil Copa America 2021 Lengkap Jadwal, Hasil, Klasemen dan Link Live Indosiar & Vidio

Kiper

Alexander Domínguez
Hernan Galindez
Pedro Ortíz
Johan Padilla
Wellington Ramírez

Bek

Robert Arboleda
Xavier Arreaga
Byron Castillo
Moisés Corozo
Pervis Estupiñán
Erick Ferigra
Franklin Guerra
Piero Hincapié
Fernando León
Diego Palacios
Mario Pineida
Jackson Porozo
Leonel Quiñónez

Gelandang

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Penulis: Marlen Sitinjak
Editor: Marlen Sitinjak
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