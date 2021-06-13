Copa America 2021
SUSUNAN Pemain Ekuador di Copa Amerika 2021 Lengkap Jadwal Live Indosiar 14 Juni - 11 Juli 2021
Copa America 2021 Brazil dihelat mulai 14 Juni 2021 hingga partai final Minggu 11 Juli 2021 live Indosiar dan Vidio.
TRIBUNPONTIANAK.CO.ID - Berikut susunan pemain Ekuador di Copa America 2021 Brazil.
Copa America 2021 Brazil dihelat mulai 14 Juni 2021 hingga partai final Minggu 11 Juli 2021 live Indosiar dan Vidio.
• Grup A: Argentina, Bolivia, Uruguay, Chile dan Paraguay.
• Grup B: Brazil, Colombia, Venezuela, Ecuador dan Peru.
Pembukaan Copa America 2021 ditandai laga Brazil vs Venezuela, di Estadio Nacional de Brasilia, Senin 14 Juni 2021, pukul 04.00 WIB.
• SUSUNAN Tim Brazil Copa America 2021 Lengkap Jadwal, Hasil, Klasemen dan Link Live Indosiar & Vidio
Kiper
• Alexander Domínguez
• Hernan Galindez
• Pedro Ortíz
• Johan Padilla
• Wellington Ramírez
Bek
• Robert Arboleda
• Xavier Arreaga
• Byron Castillo
• Moisés Corozo
• Pervis Estupiñán
• Erick Ferigra
• Franklin Guerra
• Piero Hincapié
• Fernando León
• Diego Palacios
• Mario Pineida
• Jackson Porozo
• Leonel Quiñónez
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