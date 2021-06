Jadwal MSC 13 Juni 2021 Playoff Akhir EVOS Legends vs Exe ! Lolos Jadwal Grandfinal MSC Lawan BLCK ?

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID - Laga antara EVOS Legends vs Execration (EXE) menjadi penentuan siapa yang layak masuk Grandfinal, Minggu 13 Juni 2021.

Sebab, laga Evos Legends vs Execration merupakan playoff hari terakhir.

Laga Evos Legends vs Execration berformat best of 5 akan mulai tanding jam 12.00 WIB.

Pemenang laga ini akan berhadapan langsung dengan Blacklist International.

Blacklist International atau BLCK sudah dipastikan terlebih dahulu masuk grandfinal setelah menuai hasil positif di babak Upper Bracket Sabtu 12 Juni 2021.

Grandfinal akan tanding dengan format best of 7 pada Minggu 13 Juni 2021 jam 17.00 WIB.

(Update berita terbaru MSC 2021 disini)

Pada format best of 7 ini, maka siapa yang meraih 4 kemenangan lebih dahulu berhak menyabet Juara MSC 2021.

Sebelumnya, pada lower bracket dengan format best of 3, RSG Malaysia menang atas Bigetron Alpha (BTR) asal Indonesia dengan skor 2-1.

Pada laga lain, Execration asal Filipina berhasil menundukkan Impunity KH asal Kamboja dengan skor 2-1.