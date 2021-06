Meriahkan Bulan Juni, Promo HONDA JAK Hadir Untuk Konsumen

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, PONTIANAK - Memasuki awal bulan Juni 2021, Astra Motor Kalimantan Barat sebagai main dealer sepeda motor Honda untuk wilayah Kalbar memberikan promo HONDA JAK (Honda Banjir Hadiah dan Kejutan).

Yakni berupa potongan angsuran sepeda motor Honda yakni, All New Honda Vario125, All New Honda PCX dan All New Honda Scoopy untuk area Pontianak sampai dengan periode akhir Juni 2021.

Vario 125 Honda Vario 125 ini tampil dengan gaya desain lebih mewah, agresif dan berkelas dengan gaya skutik eksklusif masa kini.

Di sisi lain, pada bagian atas dari kemudi dari Honda Vario 125 ini pun juga tampak sebuah spedometer yang simpel namun futuristik.

Honda Vario 125 membawa teknologi panel Full Digital. Dimana, panel tersebut akan memberikan multi informasi.

Beberapa panel penunjuk seperti indikator kecepatan, indikator bahan bakar, indikator trip meter, indikator mesin dan indikator lampu serta sein yang dapat memberikan informasi dan mudah dibaca mengenai kondisi Honda Vario 125 ini saat digunakan.

Dengan Down Payment (DP) Rp 2,4 juta dan diskon 3x angsuran.

All New Honda PCX dilengkapi enhanced Smart Power (eSP), teknologi minim gesekan dan efisiensi pendinginan mesin, serta transmisi yang menghadirkan performa mesin terbaik pada model ini.

Untuk kenyamanan, model ini telah dilengkapi DC socket untuk power charger yang disematkan pada konsol box sisi depan, sistem pengereman combi brake hidrolis dengan 3 piston caliper untuk tipe CBS yang memberikan kenyamanan saat pengereman.

Dengan DP Rp 2,7 juta dan diskon 3x angsuran.