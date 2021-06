SINOPSIS The Conjuring The Devil Made Me Do It, Rekomendasi Film Horor & Kisah Nyata Bulan Juni 2021

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID - Bagi anda yang suka dengan tantangan saat menonton film hantu, The Conjuring: The Devil Made Me Do It mungkin bisa menjadi tontona menarik yang harus Anda tonton.

Tayang sejak awal Juni 2021 kemarin, The Conjuring: The Devil Made Me Do It menarik banyak peminat penggemar film hohor.

Sebelum menonton simak trailer dari The Conjuring: The Devil Made Me Do It yang disebut-sebutlebih seram dari film sebelumnya.

The Devil Made Me Do It mengingatkan pada peristiwa aneh.

Kali ini bukan kasus rumah berhantu, melainkan persidangan Arne Cheyenne Johnson yang mengaku kerasukan setan saat membunuh tuan tanahnya pada tahun 1981.

Dimana untuk pertama kali ada orang Amerika mengaku tidak bersalah atas kejahatan karena telah dirasuki oleh roh jahat.

Kasus ini dalam bahasa sehari-hari dikenal sebagai kasus 'The Devil Made Me Do It', seperti yang digunakan pada judul filmnya.

Arne Cheyenne Johnson, yang saat itu berusia 19 tahun, didakwa membunuh tuan tanahnya, Alan Bono dengan berdarah dingin pada tahun 1981 ketika memperebutkan pacarnya, Debbie Glatzel, 26.

Tapi bukan Johnson yang membunuh Bono.

Pengacaranya mengatakan, iblis memanipulasi Johnson untuk menikam Bono sampai mati dengan pisau berukuran 5 inci atau 12,7 centimeter.