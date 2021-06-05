MotoGp
HASIL FP 3 MotoGP Hari Ini , Valentino Rossi MotoGp Akhirnya Melesat ! | Kalender MotoGp 2021 Update
Sementara hasil berbeda didapatkan Marc Marquez di hasil latihan bebas 3 MotoGp hari ini. Marc Marquez belum mampu comeback dan hanya harus puas finis
TRIBUNPONTIANAK.CO.ID - Valentino Rossi MotoGp akhirnya berhasil melesat lebih baik dalam balapan penentuan hasil latihan bebas MotoGp hari ini sesi ke 3 Sabtu 5 Juni 2021
Dalam balapan penentu hasil FP 3 MotoGp hari ini yang dilangsungkan di sirkuit Catalunya Barcelona Spanyol tersebut, Valentino Rossi MotoGp berhasil memperbaiki catatan waktunya.
Pembalap berjuluk The Doctor itu akhirnya bisa kembali kompetitif dengan masuk dalam daftar 10 besar di hasil latihan bebas 3 MotoGp hari ini di Gp Catalunya MotoGp 2021 Sabtu sore.
Sebelumnya dalam dua seri balapan penentu hasil Free Practice MotoGp pada Jumat sehari lalu, Valentino Rossi MotoGp selalu melempem.
Tak sekalipun Valentino Rossi MotoGp berhasil tembus 10 besar.
Baca juga: FP1 MotoGp Hari Ini Hasil Latihan Bebas MotoGP Hari Ini Moto3, Andi Gilang di Fp1 MotoGp Catalunya ?
(Update Artikel Lainnya Seputar MotoGp 2021 Terbaru di Sini)
Namun di balapan penentu hasil latihan bebas 3 MotoGp hari ini di MotoGp Catalunya 2021 hari ke dua ini, Valentino Rossi MotoGp berhasil finish dengan catatan waktu terbaik 1'39.426 sec.
Hanya terpaut sekitar 0.497 detik dari rekan setimnya di Petronas Yamaha SRT yang menjadi pembalap tercepat di hasil FP3 MotoGp hari ini alias hasil FP3 MotoGp Catalunya 2021 kali ini, yakni Franco Morbidelli.
Sementara hasil berbeda didapatkan Marc Marquez di hasil latihan bebas 3 MotoGp hari ini.
Marc Marquez belum mampu comeback dan hanya harus puas finish di urutan 14 !
hasil fp 3 motogp hari ini
Valentino Rossi MotoGp
Marc Marquez
KALENDER MotoGP 2021
MotoGp.com
crash net MotoGp
okezone MotoGp
Detiksport MotoGp
Petronas Yamaha SRT
hasil latihan bebas 3 MotoGp hari ini di
Franco Morbidelli
Hasil FP3 MotoGP Catalunya 2021
HASIL FP3 MotoGP Hari Ini 2021
TRIBUNPONTIANAK.CO.ID
Ishak
tribun pontianak
Berita Terkini Pontianak
|HASIL Latihan Bebas 3 MotoGp Hari Ini Kelas Moto3, Posisi Andi Gilang di FP3 MotoGp Catalunya 2021
|HASIL Latihan Bebas MotoGP Hari Ini untuk FP3 MotoGP Catalunya 2021 Kelas Moto3, Andi Gilang Berapa?
|JADWAL Kualifikasi MotoGp 2021 Hari Ini MotoGp Catalunya 2021 Barcelona Cek FP3 MotoGp Hari Ini Live
|LIVE Streaming MotoGP Catalunya Sekarang Lengkap Link Update Hasil Kualifikasi MotoGP Terbaru
|HASIL FP4 MotoGP Catalunya 2021 Hari Ini Lengkap Link Update Starting Grid Pembalap