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HASIL FP 3 MotoGP Hari Ini , Valentino Rossi MotoGp Akhirnya Melesat ! | Kalender MotoGp 2021 Update

Sementara hasil berbeda didapatkan Marc Marquez di hasil latihan bebas 3 MotoGp hari ini. Marc Marquez belum mampu comeback dan hanya harus puas finis

zoom-inlihat foto HASIL FP 3 MotoGP Hari Ini , Valentino Rossi MotoGp Akhirnya Melesat ! | Kalender MotoGp 2021 Update
TRIBUNPONTIANAK.CO.ID/ISTIMEWA
BERIKUT UPDATE HASIL FP 3 MotoGP Hari Ini, Valentino Rossi MotoGp Akhirnya Melesat ! | Kalender MotoGp 2021 Update hari ini Sabtu 5 Juni 2021/ ILUSTRASI. 

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID - Valentino Rossi MotoGp akhirnya berhasil melesat lebih baik dalam balapan penentuan hasil latihan bebas MotoGp hari ini sesi ke 3 Sabtu 5 Juni 2021

Dalam balapan penentu hasil FP 3 MotoGp hari ini yang dilangsungkan di sirkuit Catalunya Barcelona Spanyol tersebut, Valentino Rossi MotoGp berhasil memperbaiki catatan waktunya.

Pembalap berjuluk The Doctor itu akhirnya bisa kembali kompetitif dengan masuk dalam daftar 10 besar di hasil latihan bebas 3 MotoGp hari ini di Gp Catalunya MotoGp 2021 Sabtu sore.

Sebelumnya dalam dua seri balapan penentu hasil Free Practice MotoGp pada Jumat sehari lalu, Valentino Rossi MotoGp selalu melempem.

Tak sekalipun Valentino Rossi MotoGp berhasil tembus 10 besar.

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Namun di balapan penentu hasil latihan bebas 3 MotoGp hari ini di MotoGp Catalunya 2021 hari ke dua ini, Valentino Rossi MotoGp berhasil finish dengan catatan waktu terbaik 1'39.426 sec.

Hanya terpaut sekitar 0.497 detik dari rekan setimnya di Petronas Yamaha SRT yang menjadi pembalap tercepat di hasil FP3 MotoGp hari ini alias hasil FP3 MotoGp Catalunya 2021 kali ini, yakni Franco Morbidelli.

Sementara hasil berbeda didapatkan Marc Marquez di hasil latihan bebas 3 MotoGp hari ini.

Marc Marquez belum mampu comeback dan hanya harus puas finish di urutan 14 !

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Ishak
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Penulis: Ishak
Editor: Ishak
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