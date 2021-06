PROMO JCO Hari Ini 4 Juni 2021, Beli JCO Burger Gratis Iced Lemon Tea atau Iced Americano

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID - Nikmati beragam promo terbaru JCO untuk hari ini Jumat 4 Juni 2021.

Segera dapatkan menu-menu menggugah selera JCO bersama orang-orang tersayang.

Saat ini JCO menyediakan Perfect pairing dapatkan gratis Iced Lemon tea / Iced Americano dalam setiap pembelian JCO Burger.

Kemudian ada promo Jcoffee Drip, weekly promotion beli 2 botol JCOFFEE ukuran 1 liter dengan harga lebih hemat.

Kemudian ada promo Buy 1 Get 1 TREAT mulai 31 Mei 2021 - 6 Juni 2021.

Tidak hanya itu, tentunya masih banyak promo JCO lainnya yang bisa kamu dapatkan

Dilansir langsung dari akun instagram @jcoindonesia, inilah promo terbaru dari Jco yang jangan sampai kamu lewatkan di bulan Juni 2021 ini:

(Update Infomasi Promo JCO)

Perfect pairing

