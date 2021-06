7 Pilihan Aksesori Bikin All New Honda CB150R Tampil Makin Gahar ! Cek Juga Apparel Resmi Honda

7 Pilihan Aksesori Bikin All New Honda CB150R Makin Gahar, Cek Juga Apparel Resmi dari AHM. Cek selengkapnya di artikel ini Selasa 1 Juni 2021 / ILUSTRASI.

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID - All New Honda CB150R menjadi sepeda motor terbaru keluaran Honda yang dirilis di Kalbar jelang medio 2021.

Hadirnya sepeda motor yang mulai diperkenalkan secara resmi di pasar otomotif Kalbar lewat acara virtual launching pada Sabtu 29 Mei 2021 ini tentunya menambah pilihan unit sepeda motor bagi para konsumen.

Terutama para penggemar sepeda motor sport atau sport bike dari kategori Naked Bike keluaran Honda.

Dengan harga antara Rp 27,9 juta hingga Rp 30,7 jutaan per unitnya, All New Honda CB150R ini disebut mengusung desain yang lebih macho dan sporty.

Termasuk kesan Big Bike yang kian kental lantaran desainnya kini dibuat lebih lebar dari dua generasi sebelumnya.

Baca juga: Meriahkan Bulan Syawal, Honda Berikan Promo Meriam Karbit

(Update informasi lain seputar sepeda motor Honda di sini)

Tawarkan 7 Item Aksesori Plus Apparel All New Honda CB150R

Selain unit motor baru, Honda juga menawarkan item aksesori resmi dari Honda untuk All New Honda CB150R ini.

Parts SPV Astra Motor Kalimantan Barat, Andi Haryanto menjelaskan, sedikitnya ada 7 item accecories resmi dari Honda yang disediakan All New Honda CB150R ini.

Di mana aksesori resmi ini menurutnya bisa menjadi pilihan bagi para konsumen yang ingin merubah atau custom tampilan sepeda motornya.