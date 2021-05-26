Liga Europa
Jika Manchester United Juara Liga Europa, AS Monaco Lolos Fase Grup Liga Champions 2021/2022
Keberadaan Unai Emery selaku pelatih diharapkan bisa membuat Villarreal mengalahkan Manchester United sekaligus memenangkan gelar Liga Eropa.
TRIBUNPONTIANAK.CO.ID - AS Monaco bisa langsung tampil di fase grup Liga Champions 2021/22 apabila Manchester United mampu mengalahkan Villarreal di Final Liga Europa malam ini.
Sebab itu, Monaco mendukung The Red Devils juara.
Sebelumnya, AS Monaco sudah mendapatkan tiket Liga Champions.
Namun harus melewati kualifikasi babak ketiga terlebih dahulu.
Cesc Fabregas dkk finis di posisi ketiga klasemen Ligue 1 Prancis, di bawah Lille dan PSG.
Hal ini merujuk pada hasil liga domestik masing-masing.
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Manchester United menempati posisi dua klasemen akhir Liga Inggris, otomatis lolos ke Liga Champions musim depan.
Sedangkan Villarreal menempati posisi tujuh klasemen akhir Liga Spanyol yang artinya tidak lolos zona kompetisi Benua Biru musim depan.
Hanya kemenangan di final inilah yang bisa menghantarkan Villarreal berlaga di kompetisi Eropa musim depan.
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