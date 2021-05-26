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Jika Manchester United Juara Liga Europa, AS Monaco Lolos Fase Grup Liga Champions 2021/2022

Keberadaan Unai Emery selaku pelatih diharapkan bisa membuat Villarreal mengalahkan Manchester United sekaligus memenangkan gelar Liga Eropa.

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Final Liga Eropa antara Villarreal vs Manchester United akan tersaji, di Stadion Energa Gdansk, Polandia, Kamis 27 Mei 2021 pukul 02.00 WIB. 

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID - AS Monaco bisa langsung tampil di fase grup Liga Champions 2021/22 apabila Manchester United mampu mengalahkan Villarreal di Final Liga Europa malam ini.

Sebab itu, Monaco mendukung The Red Devils juara.

Sebelumnya, AS Monaco sudah mendapatkan tiket Liga Champions.

Namun harus melewati kualifikasi babak ketiga terlebih dahulu.

Cesc Fabregas dkk finis di posisi ketiga klasemen Ligue 1 Prancis, di bawah Lille dan PSG.

Hal ini merujuk pada hasil liga domestik masing-masing.

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Manchester United menempati posisi dua klasemen akhir Liga Inggris, otomatis lolos ke Liga Champions musim depan.

Sedangkan Villarreal menempati posisi tujuh klasemen akhir Liga Spanyol yang artinya tidak lolos zona kompetisi Benua Biru musim depan.

Hanya kemenangan di final inilah yang bisa menghantarkan Villarreal berlaga di kompetisi Eropa musim depan.

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Editor: Marlen Sitinjak
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