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Final Liga Eropa, Cek Jadwal Final Europa League SCTV Manchester United vs Villarreal Live SCTV
Final Liga Eropa antara Manchester United vs Villarreal berlangsung Stadion Energa Gdnask, Polandia Kamis 27 Mei 2021 pukul 02.00 WIB. dapat disaksika
TRIBUNPONTIANAK.CO.ID - Jadwal final europa league SCTV Manchester United vs Villarreal akan berlangsung pekan ini.
Final Liga Eropa antara Manchester United vs Villarreal berlangsung Stadion Energa Gdnask, Polandia Kamis 27 Mei 2021 pukul 02.00 WIB.
Live Streaming Siaran Langsung pertandingan Final Liga Eropa dapat disaksikan di SCTV dan vidio.com.
Link Live Streaming Siaran Langsung SCTV dan vidio.com tersaji dalam artikel ini.
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Disadur dari bolasport.com, Manchester United menggenggam tiket ke final usai kalah 2-3 dari AS Roma pada semifinal leg kedua di Stadion Olimpico, Kamis 6 Mei 2021 atau Jumat dini hari WIB.
Dua gol Edinson Cavani dibalas tiga kali oleh tim tuan rumah via Edin Dzeko, Bryan Cristante, dan Nicola Zalewski.
Meski tumbang, Setan Merah tetap lolos karena unggul agregat 8-5.
Pada hari yang sama, Villarreal menuai skor kacamata di kandang Arsenal untuk mempertahankan keunggulan agregat 2-1.
Selesai melakoni babak empat besar, United dan Villarreal bakal saling sikut pada laga final.
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