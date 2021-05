Baca One Piece 975 Sub Indo dan Sub English ! One Piece Episode 975 Tayang Hari Ini 23 Mei 2021

One Piece 975.

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID - Judul One Piece untuk episode minggu ini yaitu Kastil yang Terbakar Membara, Takdir Klan Kozuki.

Episode One Piece masih di Negeri Wano. Perjuangan Kozuki Oden di Negeri Wano masih berlanjut.

Dijadwalkan anime One Piece tayang hari Minggu 23 Mei 2021.

Untuk menyaksikan episode One Piece selanjutnya bisa di iQIYI.

Preview One Piece Episode 975

Di anime One Piece 975 ini Kaido dan Orochi mengincar seluruh keluarga Kozuki, usai mengeksekusi Kozuki Oden.

Para Akazaya yang telah diselamatkan oleh Kozuki Oden berpencar.

Sebagian ada yang lari ke Wanokuni untuk menyelamatkan Kozuki Toki dan anak-anaknya.

Akibat penyerangan oleh Kaido, Kastel Oden terbakar.

Setelah serangan berulang kali, Klan Kozuki tidak punya tempat untuk lari.

Toki berjuang menyelamatkan impian Oden dan masa depan negeri walau terpojok.