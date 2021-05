SOAL UAS Bahasa Inggris Kelas 7 SMP Semester 2 dan Kunci Jawaban Soal PAS & UKK Pilihan Ganda

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID - Berikut kita dibahas kunci jawaban contoh soal untuk latihan menghadapi Ulangan Akhir Semester (UAS), Ulangan Kenaikan Kelas (UKK) atau Penilaian Akhir Semester (PAS) materi Bahasa Inggris Kelas 7 SMP / MTS Semester 2 (Genap) tahun 2021.

Soal dan jawaban yang dibahas berikut hanyalah sebagai referensi bahan belajar bagi siswa dan guru dan orang tua dalam membimbing anak-anak peserta didik.

Contoh soal yang disajikan dalam bentuk pilihan ganda.

Inilah pembahasan soal dan jawaban Latihan UAS, UKK dan PAS untuk siswa kelas 7 SMP / MTS Bahasa Inggris Semester Genap dilansir dari sejumlah sumber:

(Update Informasi Kunci Jawaban)

>>>>SOAL DAN JAWABAN KELAS 7 SMP SEMESTER 2

*SOAL PILIHAN GANDA

A. Berilah tanda silang (x) didepan huruf a,b, c atau d didepan jawaban yang benar !

This picture below is for the questions 1 to 3

Observe the picture!

1. How many fish can you see in the picture?

A. Seven fish C. Five fish

B. Six fish D. Four fish