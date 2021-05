IKATAN CINTA Hari Ini Kamis 20 Mei 2021 & Sinopsis Ikatan Cinta Nonton Streaming Ikatan Cinta di HP

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID - Sinetron Ikatan Cinta produksi MNC Pictures semakin seru.

Kepiawaian para pemeran memainkan emosi menjadi daya tarik sinetron yang tengah naik daun di Indonesia ini.

Penayangannya selalu ditunggu-tunggu setiap harinya.

(Informasi lain terkait Sinetron Ikatan Cinta klik Link)

Nah bagaimana kisah Ikatan Cinta hari ini Kamis 20 Mei 201?

Penonton Ikatan Cinta ingin menjadi saksi kisah cinta Aldebaran dan Andin.

Serta Alladin yang segera on the way.

Cerita Ikatan Cinta kini masih mengenai Andin dan Aldebaran yang sedang adem ayem.

Aldebaran baru saja pulih dari kecelakaan yang menimpanya.

Sedangkan Andin sedang hamil muda dan kini sering morning sickness.