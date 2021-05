Go To Gojek Tokopedia Merger , Lihat Logo GoTo & Foto Gojek Tokopedia ! Ada Peluang Saham GoTo IPO ?

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID - Tokopedia dan Gojek resmi merger. Valuasi Grup GoTo disebut-sebut mencapai US$ 17 miliar atau Rp 198,80 triliun (kurs Rp 14.200 per dollar AS).

Dengan valuasi ini, GoTo menjadi raksasa teknologi dengan valuasi terbesar di kawasan Asia Tenggara mengungguli Grab yang mencatatkan valuasi US$ 14 miliar.

Setelah aksi merger, publik menantikan aksi GoTo selanjutnya, yakni penawaran saham perdana ke publik atau initial public offering (IPO) di BEI atau Bursa Efek Indonesia.

Rencana IPO Gojek dan Tokopedia sempat dilontarkan Pandu Sjahrir, Presiden Komisaris SEA Group Indonesia yang menaungi Shopee, pada akhir April lalu.

Pria yang menjabat Komisaris BEI dan juga board member Gojek ini juga menyebut, konsolidasi terjadi dalam waktu dekat.

(Update berita perkembangan Goto Disini)

Gojek, platform layanan on-demand dan pembayaran serta finansial terkemuka di Asia Tenggara, dan Tokopedia, perusahaan teknologi dengan marketplace terdepan di Indonesia, hari ini secara resmi mengumumkan pembentukan Grup GoTo. (YouTube Gojek)

Pandu bilang, GoTo akan listing dulu di Indonesia semester kedua tahun ini, menyusul kemudian ke Wall Street.

Manajemen Tokopedia angkat bicara ihwal peluang GoTo untuk go public.

"Kami paham banyak yang tertarik dengan kabar IPO ini. Kami sedang mengeksplorasi pilihan untuk listing di lebih dari satu lokasi," ujar Vice President of Corporate Communications Tokopedia, Nuraini Razak.

Logo GoTo Group. (KOMPAS.COM)

Jika GoTo merealisasikan IPO di BEI, maka valuasi mereka yang kini mencapai Rp 198,80 triliun masuk tujuh emiten dengan kapitalisasi pasar terbesar di bursa saham Indonesia.