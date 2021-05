Best National Costume Miss Universe 2020, Terkuak Rahasia Kostum Miss Myanmar Thuzar Wint Lwin

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID - Thuzar Wint Lwin Miss Myanmar berhasil raih Best National Costume di Miss Universe 2020.

Miss Myanmar ini sempat kehilangan pakaian kostumnya saat ajang itu hilang selama perjalanan.

Akibatnya, Miss Myanmar Thuzar Wint Lwin memakai kostum pengganti dengan bantuan rekannya sesama warga Myanmar yang tinggal di Amerika.

Thuzar Wint Lwin mengungkapkan bahwa dirinya tidak dapat mengenakan kostum nasional yang sudah direncanakan sebelumnya untuk Kompetisi Miss Universe ke-69 karena kopernya hilang selama perjalanan ke Florida, AS.

Kabar tersebut dilaporkan oleh nytimes.com dalam artikel berjudul "Miss Universe Myanmar arrives in Florida with a message for the junta" yang ditulis oleh Richard C. Maddock pada 14 Mei.

Dalam artikel tersebut, tertulis bahwa ketika Thuzar Wint Lwin tiba di Florida pada 7 Mei.

Ia diberitahu bahwa koper yang berisi pakaiannya untuk kompetisi hilang di maskapai penerbangan.

Padahal di saat itu, sebagian besar kontestan sudah datang dan sudah sibuk berlatih, dari membuat video hingga melakukan pemotretan.

Seminggu berlalu, kopernya belum juga tiba.

Penyelenggara kontes akhirnya membantunya soal gaun.