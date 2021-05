BENDERA Putih MotoGP Berkibar, Marc Marquez Crash Horor di Le Mans | Quartararo Long Lap Penalty ?

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID - Sejumlah insiden mewarnai jalannya balapan live race MotoGP Prancis 2021 di sirkuit Le Mans Minggu 16 Mei 2021.

Sejumlah nama top bahkan terlibat dalam insiden tersebut.

Marc Marquez MotoGp misalnya.

Pembalap MotoGp andalan dari tim repsol Honda yang musim ini kembali 'melaju' di lintasan balap itu mengalami nasib sial di hasil MotoGp hari ini tersebut.

Sebelumnya, nasib sial yang menimpa Marc Marquez di lintasan sirkuit Le Mans Prancis dalam lanjutan live race MotoGp 2021 seri ke 5 Minggu 16 Mei 2021 tersebut juga diinfokan lewat akun Twitter MotoGp Minggu malam WIB.

"@marcmarquez93

crashes from the lead!!!

A return to winning ways has slipped away! Simbol kemarahan

#FrenchGP,"

Demikian keterangan terkait Marc Marquez crash dari hasil MotoGp hari ini Minggu 16 Mei 2021 di Twitter MotoGp tersebut.

Sebelumnya, bendera putih MotoGp juga telah berkibar.