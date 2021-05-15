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POLE Position MotoGp Hari Ini Gagal Direbut Marc Marquez di Hasil Kualifikasi MotoGP Prancis 2021
Fabio Quartararo akhirnya keluar sebagai pembalap tercepat dan terdepan yang berhak atas posisi pole position MotoGP hari ini dari hasil kualifikasi
TRIBUNPONTIANAK.CO.ID - Berjaya di 'kandang'
Kalimat itu agaknya cukup untuk menggambarkan fantastisnya capaian Fabio Quartararo dalam balapan penentu hasil kualifikasi MotoGP hari ini di sirkuit Le Mans Perancis Sabtu 15 Mei 2021.
Fabio Quartararo akhirnya keluar sebagai pembalap tercepat dan terdepan yang berhak atas posisi pole position MotoGP hari ini dari hasil kualifikasi MotoGP hari ini Sabtu malam WIB tersebut.
Dengan demikian, Fabio Quartararo akan menempati urutan start MotoGP besok pada posisi terdepan dalam live Race MotoGP Le Mans 2021 pada Minggu 16 Mei 2021 besok.
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Dalam balapan seri ke 5 dalam Kalender MotoGp alias MotoGP Schedule terbaru itu, Fabio Quartararo sukses mengungguli pembalap MotoGP 2021 top lainnya.
Termasuklah pembalap tercepat di hasil FP3 MotoGP hari ini Marc Marquez dan sang juara MotoGP Jerez 2021 di seri sebelumnya, Jack Miller.
"POLE POSITION AT HOME!
@FabioQ20 delivered when it mattered most!
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Demikian keterangan dalam laman Twitter MotoGP terkait keberhasilan Fabio Quartararo merebut pole position MotoGP hari ini di perebutan pole position MotoGP Prancis 2021 tersebut, Sabtu 15 Mei 2021.
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