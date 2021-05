NOW! Canelo Vs Saunders Sedang Live World Boxing - Hasil Saul Canelo Vs Saunders Live Streaming DAZN

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID - Sedang berlangsung partai tambahan tinju dunia menuju partai utama Canelo Alvarez vs Billy Joe Saunders, di AT&T Stadium, Arlington, Texas, Amerika Serikat, Minggu 9 Mei 2021 pagi WIB.

Bagi para penikmat siaran langsung tinju dunia, bersiaplah menyaksikan duel tinju unifikasi atau penyatuan gelar mempertemukan Saul Canelo Alvarez vs Billy Joe Saunders.

Pertarungan Canelo Alvarez vs Billy Joe Saunders live streaming DAZN.

Link nonton Canelo Alvarez vs Billy Joe Saunders dan hasil pertarungan ronde demi ronde di bagian akhir artikel.

Pertemuan Canelo Alvarez dan Billy Joe Saunders tentu sudah sangat dinantikan mengingat keduanya sama-sama memiliki sabuk juara kelas menengah super.

Canelo Alvarez, petarung yang kerap dijuluki raja tinju dunia, saat ini memiliki dua sabuk juara kelas menengah super versi WBA dan WBC.

Di sisi lain, Billy Joe Saunders memiliki sabuk juara kelas menengah super versi WBO.

Canelo Alvarez dan Billy Joe Saunders dipastikan akan tampil mati-matian untuk meraih kemenangan pada duel nanti.

Sebab, pemenang dari duel Canelo Alvarez vs Billy Joe Saunders kemungkinan besar akan langsung menghadapi pemegang sabuk juara kelas menengah super versi IBF, Caleb Plant.

Kesempatan itu tentu tidak akan disia-siakan Canelo Alvarez atau Billy Joe Saunders karena pemegang empat sabuk versi WBA, WBO, WBC, dan IBF akan langsung menyandang status juara tak terbantahkan atau undisputed champions.

Sebelum pertarungan ini, Saul Alvarez, meraih kemenangan TKO menghadapi Avni Yildrim (Turki), Minggu 28 Februari 2021.