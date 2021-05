45 Ucapan Selamat Idul Fitri 2021 1 Syawal 1442 H untuk Caption Instagram WhatsApp, Facebook, TikTok

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID - Idul Fitri 2021 yang dimulai 1 Syawal 1442 Hijriyah akan ditetapkan pemerintah pada Selasa 11 Mei 2021.

Satu di antara cara memasuki hari raya Idul Fitri 2021 adalah berbagai ucapan.

Apalagi saat ini sedang diberlakukan larangan mudik sehingga berbagi ucapan menjadi alternatif memeriahkan lebaran.

Bagi kamu yang sedang mencari referensi ucapan selamat lebaran tersebut, bisa menyimak di artikel ini.

Dikutip dari Tribunnews dan Wishesmsg.com, berikut adalah kumpulan ucapan selamat hari raya Idul Fitri 2021:

1. Aku bersyukur kepada Allah karena dia memberkatiku dengan dua hari yang indah dalam setahun untuk bersama orang yang paling aku cintai dan sayangi dalam hidupku. Selamat Hari Raya Idul Fitri.

I am thankful to Allah because he blesses me with two wonderful days in a year to be with the people I love and care about most in my life! Happy Eid Mubarak.

2. Ayah dan ibu yang tersayang, aku merasa sangat beruntung memiliki orang tua seperti kalian untuk menghabiskan hari bersama. Kalian telah menjadi alasan mengapa setiap hari Idul Fitri tampak seperti hari yang aku habiskan di surga. Selamat Hari Raya Idul Fitri.

Dear mom and dad, I feel so lucky to have parents like you to spend the day with. You have been the reason why every Eid day seems like a day I spend in heaven. Eid Mubarak to you!

3. Bulan Ramadhan telah meninggalkan kita temanku, dan momen penuh kegembiraan Idul Fitri hadir di hadapan kita sekali lagi. Semoga kita semua menikmati kemeriahan Idul Fitri.