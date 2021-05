PROMO MAKANAN Hari Ini 6 Mei 2021, Menu KFC Pizza Hut JCO Dunkin Donuts hingga Minuman Segar Chatime

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID - Beragam promo makanan dan minuman segar dapat kamu nikmati hari ini Kamis 6 Mei 2021.

Jangan lewatkan sejumlah pilihan menu hemat dan nikmat mulai dari promo JCO, KFC, Pizza Hut, Dunkin Donuts hingga Burger King.

Tidak hanya dengan menu-menu menggugah selera dan menyegarkan, namun kamu bisa mendapatkannya dengan harga hemat.

Pas banget untuk kamu yang ingin menghabiskan waktu bersama orang-orang tersayang.

Berikut ini Tribunpontianak.co.id rangkum sejumlah promo makanan dan minuman yang bisa kamu nikmati di bulan Mei 2021:

KFC

Promo TBT

THE BEST THURSDAY hadir kembali!⁠

⁠

Dapatkan 10 potong ayam goreng KFC hanya Rp90.000 aja! Buruan pesen hari ini daripada kamu harus nunggu hari Kamis datang lagi!⁠

⁠

Syarat dan ketentuan:⁠

- Berlaku HANYA SATU HARI pada 6 Mei 2021⁠

- Berlaku untuk Dine-in, take away, Home Delivery, Drive-thru, Ojek Online dan KFC Box⁠

- Tidak berlaku di seluruh store Bandara Soekarno-Hatta dan KFC catering⁠

- Harga sebelum pajak dan dapat berbeda di tiap wilayah⁠

- Take away dikenakan biaya tambahan⁠

- Juga berlaku pembelian menggunakan e-voucher GiftN⁠ dengan keterangan NEW⁠

- Berlaku kelipatan dan tidak ada batasan pembelian⁠

JCO

Bogo Treat