SOAL USBN PKn Kelas 12 SMA / SMK Tahun 2021 dan Kunci Jawaban Ujian Sekolah Pilihan Ganda Essay

SOAL DAN JAWABAN PKN KELAS 12 SMA / SMK SEMESTER 2



*SOAL PILIHAN GANDA



A. Berilah tanda silang (x) didepan huruf a,b, c, d atau e didepan jawaban yang benar !



1. Teori terbentuknya negara dimana sebuah daerah bebas kemudian diduduki oleh suatu bangsa yang selanjutnya mendirikan negara di daerah disebut …

A. Occupatie

B. Separatie

C. Proklamasi

D. Innovation

E. Cessie

Jawaban: A



2. Pengadilan yang sehari-hari memeriksa dan memutuskan perkara dalam tingkat pertama dari segala perkara perdata dan pidana untuk semua golongan penduduk adalah…..

A. Pengadilan Tinggi

B. Pengadilan Negeri

C. Pengadilan Militer

D. Mahkaman Agung

E. Pengadilan Tata Usaha Negara

Jawaban: B

3. Dalam unsur-unsur pembentuk negara, pemerintah yang berdaulat menjadi unsur yang sangat penting karena ....

A. Kedaulatan negara itu bersifat asli bukan karena berdasarkan kekuasaan lain yang bulat

B. Tanpa pemerintah yang berdaulat, negara tersebut tidak dapat menerima bantuan dari negara lain

C. Pemerintah yang berdaulat, dapat mengatur negaranya sendiri tanpa intervensi negara lain

D. Kedaulatan tidak diperoleh dari negara lain dan tidak dapat dibagi-bagi oleh kedaulatan lain

E. Pemerintah yang berdaulat dapat mengatur dengan negara mana akan mengadakan hubungan bilateral

Jawaban: C



4. Makna yang terkandung dalam pasal 29 ayat 2 UUD 1945 diantaranya … .

A. Negara berdasar atas Ketuhanan Yang Maha Esa

B. Negara yang rakyatnya beriman dan bertaqwa kepada Tuhan YME

C. Adanya kebebasan bagi rakyat untuk tidak memeluk suatu agama

D. Adanya jaminan hukum kebebasan dalam beragama

E. Hanya ada lima agama yang diakui ke-beradaannya oleh negara

Jawaban: D



5. Hal yang melatarbelakangi suatu negara monarki absolut beralih ke sistem pemerintahan monarki parlementer dimana raja hanya berfungsi sebagai simbol negara, sedangkan kepala pemerintahannya dijalankan oleh perdana menteri adalah dalam rangka ....

A. Membatasi kekuasaan raja dan perdana menteri oleh konstitusi negara

B. Peralihan kekuasaan negara dan pemerintahan kepada perdana menteri

C. Stabilisasi pemerintahan yang dilaksanakan oleh kabinet dan para menteri

D. Stabilisasi pemerintahan dengan dukungan penuh partai politik di parlemen

E. Membatasi kekuasaan raja agar tidak bertindak sewenang-wenang

Jawaban: E



6. Issu kebhinnekaan mencuat disaat terjadinya pemilukada serentak, kita sebagai bangsa harus menerima kenyataan terhadap adanya keberagaman, namun semangat persatuan dan kesatuan harus menjadi prioritas utama. Pernyataan ini memiliki semangat sesuai dengan ….

A. Pokok pikiran pertama

B. Pokok pikiran kedua

C. Pokok pikiran ketiga

D. Pokok pikiran keempat

E. Pokok pikiran kedua dan ketiga

Jawaban: A





7. Pentingnya keberadaan partai politik dalam sistem politik di Indonesia adalah ....

A. Membantu masyarakat dalam memperbaiki kinerja pemerintah.

B. Mampu mempertahankan kelangsungan kehidupan suatu negara

C. Dapat meningkatkan partisipasi politik warga negara

D. Memberikan tekanan kepada peme-rintah untuk memperbaiki kebijakannya

E. Memengaruhi proses pembuatan kebijakan sesuai kepentingan masyarakat

Jawaban: C

8. Dalam memberikan grasi, maka Presiden selaku kepala negara harus meminta persetujuan dari …

A. Dewan Perwakilan Rakyat

B. Dewan Pertimbangan Daerah

C. Mahkamah Konstitusi

D. Mahkamah Agung

E. Kejaksaan Agung

Jawaban: D

9. Budaya politik dimana tingkat partisipasi politik masyarakat sangat tinggi, merupakan jenis budaya politik….

A. Kaula

B. Pasif

C. Parokhial

D. Aktif

E. Partisipan

Jawaban: E

10. Dalam pemilu baik legislatif maupun eksekutif, untuk di daerah pedalaman masyarakatnya cenderung melakukan sikap apatis. Hal ini jika ditinjau dari Budaya politik yang berkembang di masyarakat Indonesia sekarang menunjukkan adanya ….

A. Budaya politik kaula

B. Budaya politik parokial

C. Budaya politik pasif

D. Budaya politik kolonial

E. Budaya politik partisipan

Jawaban: B

11. Demokrasi Pancasila adalah demokrasi yang lahir dari budaya bangsa, dimana memiliki karakteristik yang membedakan dengan demokrasi liberal maupun sosialis. Adapun karakteristik dari demokrasi Pancasila adalah ….

A. Adanya semangat kekeluargaan

B. Adanya semangat kegotongroyongan

C. Adanya semangat kebersamaan

D. Adanya musyawarah mufakat

E. Adanya pemungutan suara

Jawaban: D

12. Orde Baru lahir sebagai upaya menegakkan Pancasila dan UUD NRI Tahun 1945, dalam praktek ketatatanegaraan kehidupan demokrasi berjalan secara …..

A. Pseudo demokratis

B. Komunisme

C. Demokratis

D. Radikal

E. Diktator

Jawaban: A

13. Bila seseorang karena partisipasi dan jasanya yang besar , maka dia memperoleh hak atau pendapatan yang lebih besar merupakan sesuatu yang adil. Hal ini sesuai dengan konsep keadilan

A. Keadilan komutatif

B. Keadilan kodrat alam

C. Keadilan konvensional

D. Keadilan legalitas

E. Keadilan distributif

Jawaban: E

14. Dalam masyarakat demokratis, keberadaan pers menjadi sarana utama dalam meneruskan atau menyambungkan aspirasi masyarakat kepada pemerintah. Hal ini mengandung arti bahwa peran pers adalah ....

A. Wadah hiburan masyarakat luas

B. Alat propaganda kebijakan publik

C. Sarana komunikasi politik

D. Pendukung propaganda pemerintah

E. Penyalur kepentingan masyarakat luas

Jawaban: C