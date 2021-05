SOAL Ujian Sekolah Matematika Kelas 6 SD Tahun 2021 & Kunci Jawaban Latihan USBN Pilihan Ganda Essay. 

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID - Beriakut ini adalah soal dan jawaban Matematika SD Kelas 6 Semester 2 (Genap) tahun 2021.

Pembahasan soal dan kunci jawaban berikut merupakan contoh soal untuk latihan menghadapi Ujian Sekolah ( US) atau Ujian Akhir Semester (UAS) atau Ujian Sekolah Berstandar Nasional ( USBN ).

Selain itu kunci jawaban juga sebagai sebagai referensi bahan belajar bagi siswa dan guru dan orang tua dalam membimbing anak-anak peserta didik.

Contoh soal yang disajikan dalam bentuk pilihan ganda dan essay.

Berikut ini adalah pembahasan soal dan jawaban Latihan US, UAS dan USBN untuk siswa kelas 6 SD Pelajaran Matematika semester genap dilansir dari berbagai sumber:

*SOAL PILIHAN GANDA

A. Berilah tanda silang (x) didepan huruf a,b, c atau d didepan jawaban yang benar !

1. Hasil dari 7.598 - 1.637 - 2.893 + 4.716 adalah (materi klik disini)

a. 7.784

b. 7.812

c. 7.856

d. 7.903

2. Hasil pengerjaan dari 64 x 826 : 28 adalah ....

a. 1.678

b. 1.762

c. 1.888

d. 1.916

3. Suhu udara di puncak gunung pada pukul 03.00 adalah -10° C. Setelah matahari terbit, energi matahari menaikkan suhu udara di puncak gunung tersebut. Jika setiap jam suhu udara di puncak guning naik 5° C, suhu udara pada pukul 15.00 menjadi C°

a. 23

b. 24

c. 26

d. 28