Puasa Sehat di Masa Virus Corona, Ini Penjelasan Dinkes Kapuas Hulu

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, KAPUAS HULU - Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat, Dinas Kesehatan Kabupaten Kapuas Hulu, Ade Hermanto menyatakan, puasa sehat di masa pandemi virus Corona tidak jauh beda dengan puasa ramadhan tiap tahunnya.

"Ada beberapa tips agar puasa bisa berjalan dengan lancar dan sehat, dimana nutrisi sahur dan buka harus di perhatikan, Kebutuhan akan zat gizi, seperti protein Hewani dan Nabati (daging ayam, sapi, kacang kedelai, kacang hijau)," ujarnya, Senin 3 Mei 2021.

Kemudian, vitamin A dikenal sebagai zat gizi mikro yang berperan penting untuk kesehatan mata. Mengutip studi yang diterbitkan di Journal of Clinical Medicine, vitamin ini juga dikenal bersifat anti-inflamasi sehingga penting untuk meningkatkan daya tahan tubuh.

"Untuk mencukupi kebutuhan vitamin A, Kita bisa mengonsumsi minyak ikan, hati sapi, hati ayam, wortel, kuning telur, mentega, bayam, labu kuning, kangkung, dan ubi jalar," ucapnya.

Terus vitamin C berperan penting untuk menjaga daya tahan tubuh. Vitamin ini mendukung fungsi epitel terhadap patogen dan meningkatkan aktivitas oksidan kulit sehingga berpotensi melindungi sel terhadap stres oksidatif. Jambu biji menjadi salah satu sumber vitamin C terbaik.

"Kandungan vitamin C di dalamnya lebih tinggi daripada jeruk. Dalam 100 gram jambu biji terkandung 184 miligram vitamin C. Sedangkan 100 gram jeruk mengandung 61,5 miligram vitamin C. Selain jambu biji dan jeruk dapat memperoleh asupan vitamin C dari brokoli, lemon, dan stroberi," ujarnya.

Setelah itu vitamin E berperan dalam sistem imun tubuh adalah vitamin E. Vitamin E merupakan antioksidan yang potensial. Vitamin ini membantu sistem imun melawan infeksi dengan memperlebar pembuluh darah sehingga mencegah pembekuan darah akibat infeksi.

"Vitamin E bisa diperoleh dari konsumsi tauge, minyak bunga matahari, kuaci bunga matahari, almond, minyak jagung, margarin, dan minyak zaitun," ucapnya.

Terakhir adalah. lengkapi asupan makanan kita dengan makanan yang mengandung zync. Zync bertugas membantu sistem kekebalan tubuh agar bekerja dengan baik dan membantu mempercepat penyembuhan luka.

"Kita bisa memperolah asupan zync dari konsumsi daging tanpa lemak, ayam, makanan laut, susu, produk gandum, kacang-kacangan, dan biji-bijian untuk melengkapi kebutuhan gizi saat berpuasa," ujarnya.

Terpenting lagi kata Ade, tetap beraktivitas (Tetap melakukan aktifitas seperti biasa), Jaga Protokol kesehatan (tetap mematuhi protokol kesehatan).

"Terakhir yaitu olahraga (olahraga ringan minimal 30 menit dalam sehari)," ungkapnya. (*)