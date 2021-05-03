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Kode Redeem FF Terbaru Klaim Sekarang Kode Redeem Free Fire untuk Dapat Avatar Edisi Terbatas

Garena saat ini kembali membagikan kode redeem terbaru untuk game battle royale Free Fire secara cuma-cuma.

zoom-inlihat foto Kode Redeem FF Terbaru Klaim Sekarang Kode Redeem Free Fire untuk Dapat Avatar Edisi Terbatas
(KOMPAS.com/Kevin Rizky Pratama)
Ilustrasi avatar Free Fire. 

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID - Kabar baik untuk para pemain game Free Fire.

Garena saat ini kembali membagikan kode redeem terbaru untuk game battle royale Free Fire secara cuma-cuma.

Kode redeem gratis ini merupakan bentuk terima kasih dari Garena, atas pencapaian akun Instagram Free Fire Esports Indonesia yang kini telah memiliki total 3,5 juta followers.

Adapun isi hadiah dari kode redeem tersebut mencakup Avatar A124 Bobblehead Limited Edition dan Backpack Unleash Inhibition.

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Informasi ini disampaikan pihak Garena melalui akun Instagram Free Fire Esports Indonesia @ff.esports.id.

"Tanpa dukungan dan cinta kalian, Free Fire Esports Indonesia pasti tidak akan sebesar sekarang!" tulis akun @ff.esports.id, Minggu 2 Mei 2021.

Melalui unggahan di Instagram Stories Garena membagikan satu buah kode redeem yakni:

- FFESPORTSSQA

Ketika sudah diklaim, pemain dapat menggunakan skin Backpack Unleash Inhibition dan Avatar A124 Bobblehead secara permanen.

Adapun batas waktu penukaran kode redeem tersebut adalah 4 Mei 2021.

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Editor: Nasaruddin
Sumber: Kompas.com
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