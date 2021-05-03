Kode Redeem FF Terbaru Klaim Sekarang Kode Redeem Free Fire untuk Dapat Avatar Edisi Terbatas
Garena saat ini kembali membagikan kode redeem terbaru untuk game battle royale Free Fire secara cuma-cuma.
TRIBUNPONTIANAK.CO.ID - Kabar baik untuk para pemain game Free Fire.
Garena saat ini kembali membagikan kode redeem terbaru untuk game battle royale Free Fire secara cuma-cuma.
Kode redeem gratis ini merupakan bentuk terima kasih dari Garena, atas pencapaian akun Instagram Free Fire Esports Indonesia yang kini telah memiliki total 3,5 juta followers.
Adapun isi hadiah dari kode redeem tersebut mencakup Avatar A124 Bobblehead Limited Edition dan Backpack Unleash Inhibition.
Baca juga: Lagi Booming Aplikasi Snack Video, Pakai Kode Undangan Snack Video Ini Dapat Koin Snack Video
Informasi ini disampaikan pihak Garena melalui akun Instagram Free Fire Esports Indonesia @ff.esports.id.
"Tanpa dukungan dan cinta kalian, Free Fire Esports Indonesia pasti tidak akan sebesar sekarang!" tulis akun @ff.esports.id, Minggu 2 Mei 2021.
Melalui unggahan di Instagram Stories Garena membagikan satu buah kode redeem yakni:
- FFESPORTSSQA
Ketika sudah diklaim, pemain dapat menggunakan skin Backpack Unleash Inhibition dan Avatar A124 Bobblehead secara permanen.
Adapun batas waktu penukaran kode redeem tersebut adalah 4 Mei 2021.
|RAMALAN ZODIAK Cinta Hari Ini Senin 3 Mei 2021 Terbaru Aries Emosional Cancer Romantis Virgo Leo
|CEK REKENING! THR PNS Cair Hari Ini? Besaran THR PNS, THR TNI-Polri serta Pencairan THR Pensiunan
|INTER Milan Resmi Scudetto Serie A Usai Hasil Sassuolo vs Atalanta Imbang - Cek Klasemen Liga Italia
|DAFTAR PENERIMA BLT UMKM Online PNM Mekar BNI Akses banpresbpum.id Lewat HP Klik eform.bni.co.id
|HASIL Lengkap Liga Inggris Tadi Malam & Update Score Klasemen Liga Inggris Manchester City Juara?