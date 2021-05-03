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Jadwal Leg 2 Semifinal UCL 2021 Man City vs PSG Chelsea vs Real Madrid Link Live SCTV dan Vidio
Babak semifinal Liga Champions 2020-2021 leg 2: Manchester City vs Paris Saint-Germain Rabu 5 Mei 2021 pukul 02.00 WIB. Chelsea vs Real Madrid Kamis 6
TRIBUNPONTIANAK.CO.ID - Jadwal perempat final liga champion leg 2 akan dimulai Rabu 5 Mei 2021.
Pertandingan dimulai pukul 02.00 WIB antara Manchester City vs PSG di Etihad Stadium.
Man City berpeluang lolos babak final liga champion dengan keungggulan agregrat sementara 2-1 dari PSG.
Agregrat 2-1 diraih Man City pada pertandingan semifinal UCL leg 1 pekan lalu.
Sementara jadwal semifinal liga champion leg 2 lainnya akan dimulai Kamis 6 Mei 2021.
Pertandingan dimulai pukul 02.00 WIB antara Chelsea vs Real Madrid di Stamford Bridge.
Chelsea juga berpeluang lolos babak final liga champion dengan modal hasil imbang melawan Real Madrid.
Agregrat 1-1 diraih Chelsea pada pertandingan semifinal UCL leg 1 pekan lalu.
Pertandingan Manchester City vs PSG dan Chelsea vs Real Madrid akan ditayangkan live di SCTV dan vidio.com.
Babak semifinal Liga Champions 2020-2021 leg 2:
Jadwal Leg 2 Semifinal UCL Man City vs PSG Chelsea
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