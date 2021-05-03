Breaking News:

Liga Champions

Jadwal Leg 2 Semifinal UCL 2021 Man City vs PSG Chelsea vs Real Madrid Link Live SCTV dan Vidio

Babak semifinal Liga Champions 2020-2021 leg 2: Manchester City vs Paris Saint-Germain Rabu 5 Mei 2021 pukul 02.00 WIB. Chelsea vs Real Madrid Kamis 6

zoom-inlihat foto Jadwal Leg 2 Semifinal UCL 2021 Man City vs PSG Chelsea vs Real Madrid Link Live SCTV dan Vidio
TRIBUNPONTIANAK/ISTIMEWA/EPA/FREDERIC SCHEIDEMANN
Phil Foden (C) merayakan golnya bersama pelatih Manchester City Pep Guardiola (R). Golnya membuat City unggul 2-1 pada leg kedua perempat final Liga Champions melawan Dortmund, Kamis 15 April 2021. 

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID - Jadwal perempat final liga champion leg 2 akan dimulai Rabu 5 Mei 2021.

Pertandingan dimulai pukul 02.00 WIB antara Manchester City vs PSG di Etihad Stadium.

Man City berpeluang lolos babak final liga champion dengan keungggulan agregrat sementara 2-1 dari PSG.

Agregrat 2-1 diraih Man City pada pertandingan semifinal UCL leg 1 pekan lalu.

Sementara jadwal semifinal liga champion leg 2 lainnya akan dimulai Kamis 6 Mei 2021.

Pertandingan dimulai pukul 02.00 WIB antara Chelsea vs Real Madrid di Stamford Bridge.

Chelsea juga berpeluang lolos babak final liga champion dengan modal hasil imbang melawan Real Madrid.

Agregrat 1-1 diraih Chelsea pada pertandingan semifinal UCL leg 1 pekan lalu.

Pertandingan Manchester City vs PSG dan Chelsea vs Real Madrid akan ditayangkan live di SCTV dan vidio.com.

Babak semifinal Liga Champions 2020-2021 leg 2:

Halaman selanjutnya
Halaman
1234
Tags
Jadwal Leg 2 Semifinal UCL Man City vs PSG Chelsea
Jadwal Leg 2 Semifinal UCL Man City vs PSG
Jadwal Leg 2 Semifinal UCL 2021
Semifinal Liga Champion 2021
Jadwal Semifinal UCL 2021 Leg 2
Jadwal Perempat Final Liga Champion 2021 Leg 2
Man City vs PSG
Manchester City Vs PSG
Chelsea Vs Real Madrid
Jadwal Liga Champions Leg 2
doymelano
Ridhoino Kristo Sebastianus Melano
tribun pontianak
Berita Terkini Pontianak
TRIBUNPONTIANAK.CO.ID
Berita Terkait :#Liga Champions
Penulis: Ridhoino Kristo Sebastianus Melano
Editor: Ridhoino Kristo Sebastianus Melano
Ikuti kami di
Video Pilihan
Tampang Wanita Muda Pengirim Sate Sianida Salah Sasaran ke Ojol, Target Utama Penyidik Senior Polisi
Tampang Wanita Muda Pengirim Sate Sianida Salah Sasaran ke Ojol, Target Utama Penyidik Senior Polisi
KOMENTAR

BERITA TERKINI

berita POPULER

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved
About Us
Help
Privacy Policy
Pedoman Media Siber
Terms of Use
Contact Us
Redaksi
Info iklan