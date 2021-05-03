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BANTUAN UMKM PNM Mekar BNI Cair, Buka Blokir Saldo Rp1,2 Juta UMKM Mekar BNI Tahap 3 banppresbpum.id

Selain melalui BNI, penyaluran BLT UMK  juga lewat BRI. Cek NIK KTP Anda pada website eform.bri.co.id/bpum.

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Istimewa
Link Banpres PNM Mekar BNI, Cek Daftar Online Penerima BLT UMKM Mekar BNI. 

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID -Bantuan UMKM PNM Mekar sudah dapat dicairkan dengan membuka blolkir saldo Rp1,2 juta di BNI terdekat.

Segera cairkan BLT UMKM Mekar BNI tahap 2 Anda.

Besaran Banpres UMKM Mekar BNI tahap 2 ini memang tak sebesar tahap 1 yang mencapai Rp2,4 juta.

Login pada website banpresbpum.id cek penerima BLT PNM Mekar BNI.

Selain melalui BNI, penyaluran BLT UMK  juga lewat BRI.

Cek NIK KTP Anda pada website eform.bri.co.id/bpum.

Jika beruntung maka Anda menerima atau mendapatkan bantuan UMKM tahap 2 sebesar Rp1,2 juta.

Selain mengecek di website peserta yang lolos juga mendapat pesan.

SMS menyatakan bahwa Anda lolos dan segera cek jika menerima pesan dari BRI.

Baca juga: Cara Cek BLT UMKM Tahap 2 BNI / BRI 2021, Klik Banpresbpum.id BNI & Eform.bri.co.id/bpum UMKM 1,2 Jt

BRI menyediakan website tersendiri bagi pelaku UMKM untuk dapat melakukan pengecekan yaitu eform.bri.co.id/bpum.

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UMKM
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Penulis: Syahroni
Editor: Syahroni
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