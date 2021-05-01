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MOTOGP.COM HASIL FP 3 MotoGp Hari Ini Hasil Latihan Bebas MotoGp Jerez 2021 | Live Streaming MotoGp
Sementara itu, Marc Marquez hanya mampu mencatatkan waktu terbaik 1'37.354 detik dan harus puas ada di urutan 12.
TRIBUNPONTIANAK.CO.ID - Tuntas sudah gelaran balapan penentuan hasil latihan bebas MotoGp hari ini sesi ke tiga di jadwal MotoGp Spanyol 2021 Sabtu 1 Mei 2021.
MotoGp Spanyol 2021 yang digelar di sirkuit Jerez sendiri kerap disebut juga dengan MotoGp Jerez 2021.
Dalam balapan untuk mendapatkan hasil latihan bebas MotoGp Jerez 2021 hari ini, pembalap satelit Honda Takaaki Nakagami sukses unjuk kemampuan.
Pembalap Jepang yang merupakan satu-satunya pembalap Asia di ajang MotoGp itu menjadi yang tercepat dalam hasil FP 3 MotoGp hari ini di jadwal MotoGp Spanyol 2021 hari ke dua Sabtu 1 Mei 2021.
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Dirangkum dari laman MotoGp.com, catatan waktu Takaaki Nakagami sukses melewati capaian terbaik dari pembalap top macam Marc Marquez, Valentino Rossi dan juga Fabio Quartararo.
Sementara itu, Marc Marquez hanya mampu mencatatkan waktu terbaik 1'37.354 detik dan harus puas ada di urutan 12.
Sementara Valentino Rossi tiga posisi di bawahnya, yakni di urutan 15 dengan waktu terbaik 1'37.704 detik.
Sementara pembalap tercepat berhasil diraih pembalap dari tim satelit Honda, Takaaki Nakagami dengan catatan waktu 1'36.985.
Disusul Fabio Quartararo di urutan ke dua yang hanya terpaut 0.025 detik dari Takaaki Nakagami di urutan hasil free Practice MotoGp Jerez 2021 untuk MotoGp Result terbaru di hasil FP3 MotoGp hari ini tersebut.
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Berikut hasil FP3 MotoGp Jerez 2021 alias hasil FP3 MotoGp hari ini di jadwal MotoGp Spanyol 2021 kami rangkum dari laman MotoGp.com dan Crash.Net MotoGp Sabtu 1 Mei 2021 :
|MOTOGP Result Free Practice MotoGp Jerez 2021 Update, Marc Marquez & Valentino Rossi Nyaris Senasib
|HASIL FP3 MotoGP Jerez 2021 Hari Ini - BIG CRASH Marc Marquez, Nakagami Tercepat, Valentino Rossi?
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