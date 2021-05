Kondisi Terkini Marc Marquez - Alami Memar Pasca Big Crash, Update Hasil FP 3 MotoGP Hari Ini

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID - Kondisi terkini Marc Marquez, dilaporkan tim Honda pasca mengalami crash atau kecelakaan besar pada sesi latihan bebas ketiga atau FP3 hari ini, pada MotoGP Spanyol, Sabtu April 2021 sore WIB.

Pembalap Respsol Honda, Marc Marquez memang mengalami kecelakaan besar pada FP3 di tikungan ke-7 Sirkuit Jerez-Angel Nieto, Spanyol.

Melansir Twitter MotoGP, meskipun demikian, The Baby Aliens masih tampak berdiri setelah mengalami kecelakaan.

“BIG crash for @marcmarquez93. Thankfully the eight-times champion is back on his feet!,” tulis @motogp.

Pasca kecelakaan, Marc Marquez langsung dibawa ke pusat medis untuk memeriksakan kondisi terkini sang pembalap.

Hal itu dilakukan untuk mengetahui kondisi pasti sang pembalap tersebut.

Setelah dilakukan pemeriksaan, tim melaporkan bahwa tidak ada luka besar yang dialami Marc Marquez.

Marc hanya mengalami memar namun tak dilaporkan bagian tubuh yang mengalami memar.

"After his medical check, @marcmarquez93. has no major injuries suffering only a contusion," tulis akun Twitter Tim Repsol Honda, @HRC_MotoGP.

Hasil FP3 MotoGP hari ini, Marc Marquez sendiri pada FP3 berhasil menempati posisi 12 dengan catatan waktu, 1'37.354 detik.