Jelang Idul Fitri, Harga Bahan Pokok di Pontianak Stabil

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, PONTIANAK - Menjelang Hari Raya Idul Fitri 1442 Hijriyah atau tahun 2021 Masehi, harga bahan pokok di Kota Pontianak masih terbilang stabil dan terkendali.

Sebagaimana, hal tersebut dari hasil pantauan yang dilakukan langsung oleh

Wali Kota Pontianak Edi Rusdi Kamtono, pada Sabtu Mei 2021.

"Memang ada sejumlah komoditas yang mengalami kenaikan harga, namun masih dalam taraf wajar. Seperti harga ayam dari Rp23 ribu per kilogram menjadi Rp25 ribu per kilogram. Kemudian daging sapi segar Rp125 ribu hingga Rp130 ribu per kilogram," kata Edi Rusdi Kamtono usai membagikan masker gratis di Pasar Flamboyan, pada Sabtu 1 Mei 2021 pagi.

Sementara itu, untuk harga daging sapi beku saat ini berkisar harga Rp90 ribu per kilogram.

Kemudian, untuk cabai yang sebelumnya sempat mengalami kenaikan harga beberapa waktu lalu, saat ini mulai berangsur turun bekisar Rp65 ribu per kilogram hingga Rp45 ribu kilogram.

Edi memastikan, bahwa untuk stok bahan pangan menjelang perayaan Idul Fitri di Kota Pontianak sangat mencukupi.

Untuk itu, ia berharap agar tidak terjadi lonjakan harga.

"Mudah-mudahan dengan harga yang terkendali masyarakat akan semakin lebih nyaman dan semangat untuk merayakan Ramadan dan Idul Fitri," ujarnya. (*)