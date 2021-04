Man Utd vs AS Roma - i Lupi akan Kalahkan The Red Devils Malam Ini, 3 Faktor Jadi Alasan

LIGA EUROPA - Kolase Manchester United vs AS Roma semifinal Liga Europa, Jumat 30 April 2021 dini hari WIB.

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID - Saksikan keseruan big match leg pertama semifinal Liga Europa malam ini, antara Man Utd vs AS Roma, Jumat 29 April 2021 dini hari WIB.

Meskipun bermain di kandang lawan, i Lupi - julukan AS Roma sangat mungkin bisa mengalahkan Manchester United di Stadion Old Trafford.

Perjalanan AS Roma mencapai empat besar setelah mengatasi raksasa Eropa, Ajax Amsterdam, dengan agregat 3-2.

Adapun Man United berhasil melaju usai unggul agregat 4-0 atas Granada di perempat final.

Kemenangan yang diraih pun membuat kedua tim tersebut akan saling sikut di semifinal Liga Europa 2020-2021.

Jelang laga, terdapat sejumlah data yang membuat AS Roma dapat meraih kemenangan di Old Trafford.

Baca juga: LIVE STREAMING Manchester United vs AS Roma Liga Europa, Cek Prediksi Formasi & Line up MU vs Roma

Berikut 3 Faktor AS Roma Bisa Kalahkan Man Utd :

1. Kutukan Semifinal Ole Gunnar Solskjaer

Laga melawan AS Roma ini merupakan semifinal yang kelima kalinya bagi pelatih Man United, Ole Gunnar Solskjaer.

Namun, Solskjaer punya rekor buruk dengan selalu gagal membawa Man United ke final pada empat edisi sebelumnya.