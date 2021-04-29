Tinju Dunia
Jadwal Tinju Dunia Kelas Berat Andy Ruiz vs Chris Arreola Live TVOne Minggu 2 Mei 2021
Jadwal Tinju Dunia Kelas Berat Andy Ruiz vs Chris Arreola Live TVOne Minggu 2 Mei 2021
TRIBUNPONTIANAK.CO.ID - Duel Tinju Dunia pekan ini bakal menyuguhkan pertarungan di kelas berat antara Andy Ruiz vs Chris Arreola.
Sesuai jadwal, duel Andy Ruiz vs Chris Arreola akan digelar hari Minggu 2 Mei 2021 di Dignity Health Sports Park, Carson, California, Amerika Serikat.
Aksi Andy Ruiz melawan Chris Arreola bisa kamu saksikan melalui link Live Streaming TVOne mulai pukul 09.00 WIB.
Pertarungan ini menjadui momen comeback Andy Ruiz Jr yang 'menghilang' setelah kalah dari Anthony Joshua 7 Desember 2019.
Baca juga: JADWAL MotoGp 2021 Jumat 30 April Lengkap Jadwal Latihan Bebas FP1 FP2 MotoGP Spanyol
Kala itu, Andy Ruiz adalah pemegang sabuk kelas berat WBA, WBO, dan IBF yang juga diraihnya dari Joshua pada Juni 2019.
Menghadapi Chris Arreola, tentu Andy Ruiz bakal menerapkan strategi dan kemampuan yang lebih baik.
Terlebih sang lawan adalah petinju berpengalaman dengan 222 ronde.
Chris Arreola juga tercatat punya rasio kemenangan KO 70,21 persen atau unggul di atas Ruiz yang hanya 62.86%.
The Nightmare juga unggul dari sisi tinggi badan dan jangkauan pukulan.
Berikut Tale of Tape Andy Ruiz vs Chris Arreola:
Tinju Dunia
Andy Ruiz vs Chris Arreola
Jadwal Tinju Dunia
World Boxing
Chris Arreola vs Andy Ruiz
TVOne
Live TVOne
jadwal tinju kelas berat
Live World Boxing
|Jadwal Tinju Dunia Minggu 2 Mei 2021 Tinju Kelas Berat Andy Ruiz vs Chris Arreola Live TVOne
|Jadwal Tinju Dunia Minggu 25 April 2021 Pertaruhan Gelar WBO Emanuel Navarrete vs Christopher Diaz
|Jadwal Tinju Dunia Pekan Ini Minggu 25 April 2021 Emanuel Navarrete vs Christopher Diaz
|Live TVOne Tinju Dunia Hari Ini Minggu 18 April 2021 Tony Harrison vs Bryant Perrella
|Jadwal Tinju Dunia Minggu 18 April 2021 TVOne Live World Boxing Tony Harrison vs Bryant Perrella