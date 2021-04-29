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Jadwal Tinju Dunia Kelas Berat Andy Ruiz vs Chris Arreola Live TVOne Minggu 2 Mei 2021

Jadwal Tinju Dunia Kelas Berat Andy Ruiz vs Chris Arreola Live TVOne Minggu 2 Mei 2021

zoom-inlihat foto Jadwal Tinju Dunia Kelas Berat Andy Ruiz vs Chris Arreola Live TVOne Minggu 2 Mei 2021
OLIVER WEIKEN / DPA / dpa Picture-Alliance
Andy Ruiz Jr melempar pukulan ke Anthony Joshua dalam duel Tinju Dunia 8 December 2019 di Arab Saudi. 

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID - Duel Tinju Dunia pekan ini bakal menyuguhkan pertarungan di kelas berat antara Andy Ruiz vs Chris Arreola.

Sesuai jadwal, duel Andy Ruiz vs Chris Arreola akan digelar hari Minggu 2 Mei 2021 di Dignity Health Sports Park, Carson, California, Amerika Serikat.

Aksi Andy Ruiz melawan Chris Arreola bisa kamu saksikan melalui link Live Streaming TVOne mulai pukul 09.00 WIB.

Pertarungan ini menjadui momen comeback Andy Ruiz Jr yang 'menghilang' setelah kalah dari Anthony Joshua 7 Desember 2019.

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Kala itu, Andy Ruiz adalah pemegang sabuk kelas berat WBA, WBO, dan IBF yang juga diraihnya dari Joshua pada Juni 2019.

Menghadapi Chris Arreola, tentu Andy Ruiz bakal menerapkan strategi dan kemampuan yang lebih baik.

Terlebih sang lawan adalah petinju berpengalaman dengan 222 ronde.

Chris Arreola juga tercatat punya rasio kemenangan KO 70,21 persen atau unggul di atas Ruiz yang hanya 62.86%.

The Nightmare juga unggul dari sisi tinggi badan dan jangkauan pukulan.

Berikut Tale of Tape Andy Ruiz vs Chris Arreola:

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Tags
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Andy Ruiz vs Chris Arreola
Jadwal Tinju Dunia
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Penulis: Nasaruddin
Editor: Nasaruddin
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