PROMO Makanan Hari Ini 26 April 2021, Promo Terbaru Jco McD KFC Pizza Hut & HokBen

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID - Promo makanan hari ini 26 April 2021 dari Jco, McD, KFC Pizza Hut & HokBen.

Yuk manfaatkan promo menarik ini untuk menikmati makanan kesukaan kamu.

Berikut promo makanan hari ini dari Jco, McD, KFC Pizza Hut & HokBen.

1. Promo HokBen

Its time to Payday Treats!!!

BUY 2 GET 3... Beli 2 Bento Special 1 Gratis 1 Hoka Hemat 3.

Wow manteb banget kan?

Yuk langsung order via layanan Dine In, Take Away, Delivery, Drive Thru atau HokBen Apps.

Yang sudah gajian atau yang masih nunggu, gak masalah semua bisa pesan.

Buruan Friends, HANYA HARI INI lho!!!