PROMO KFC Hari Ini 25 April 2021, Super Besar 2 KFC 1 Nasi 2 Ayam dan 1 Coca-cola di KFC Terdekat

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID - KFC kembali memiliki promo terbarunya untuk kamu nikmati hari ini, Minggu 25 April 2021.

Pas banget untuk kamu yang ingin berbuka puasa bareng keluarga dan orang-orang tersayang.

Saat ini ada promo Super Besar 2 dengan Rp 43 Ribuan.

KFC juga memiliki promo 5 ayam + 3 nasi KFC cuma 68 Ribuan saja.

Kemudian ada promo KFC AJIB, promo OMJ Grilled Sauce hingga Kombo Ramadhan KFC, KFC Krispy Burger dengan triple burger bikin puas makannya dan promo seru lainnya.

Berikut rangkuman sejumlah promo seru KFC pekan ini dilansir dari instagram @kfcindonesia ini:

Super Besar 2

Beli menu KFC bisa dapet FREE MERCHANDISE?⁠

⁠

Cuman dari Rp.43.182 aja kamu bisa beli promo SUPER BESAR 2 KFC berisi 1 nasi, 2 ayam dan 1 coca-cola medium serta FREE MERCHANDISE berupa CKM loh!⁠

⁠

Yuk buruan beli SUPER BESAR 2 KFC di gerai KFC terdekat!⁠

⁠

Syarat dan ketentuan:⁠

- Tiap pembelian Super Besar 2 gratis mainan CKM yang pernah rilis sebelumnya⁠

- Berlaku sepanjang hari sampai 30 April 2021 untuk dine-in, take away dan drive-thru⁠

- Harga sebelum pajak dan dapat berbeda di tiap wilayah⁠

- Take away dikenakan biaya tambahan⁠

- Persediaan mainan terbatas di tiap daerah

Promo Makan Bareng