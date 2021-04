LIVE Hasil Inter Milan vs Verona Sekarang - Susunan Pemain & Update Skor Sementara Inter vs Verona

ILUSTRASI - Penyerang Inter Milan, Romelu Lukaku (kiri) merayakan dengan penyerang Argentina Inter Milan Lautaro Martinez setelah mencetak gol penalti selama pertandingan sepak bola Serie A Italia Inter vs Torino pada 22 November 2020 di stadion Giuseppe-Meazza (San Siro) di Milan.

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID - Update skor hasil Inter Milan vs Verona yang sedang berlangsung dalam laga pekan 33 Liga Italia, Minggu 25 April 2021 malam WIB.

Pertandingan Inter Milan vs Verona berlangsung di Giuseppe Meazza mulai pukul 20.00 WIB.

Saksikan duel Inter Milan vs Verona di Bein Sports atau update hasil Inter vs Verona via link live score di bawah ini.

Baca juga: Hasil Liga Italia Tadi Malam: Inter Imbang, Juventus Ancam Posisi Milan di Klasemen Serie A

Kekuatan Penuh

Sudah begitu dekat dengan raihan scudetto, Inter Milan tetap menurunkan kekuatan penuh dalam laga lanjutan Liga Italia.

Tim asuhan Antonio Conte sudah sangat dekat dengan scudetto di mana mereka hanya membutuhkan tambahan 8 poin dari 6 pertandingan terakhir untuk memastikan diri menjadi juara.

Conte agaknya tidak mau main-main dengan tetap menurunkan pasukan terkuat yang dimilikinya.

Kiper Samir Handanovic dibentengi Milan Skriniar, Stefan de Vrij, dan Alessandro Bastoni.

Achraf Hakimi dan Ivan Perisic bakal menjadi amunisi di sayap dengan Christian Eriksen, Marcelo Brozovic, dan Nicolo Barella beroperasi di sektor tengah.

Baca juga: Top Skor Liga Italia Usai Juventus Vs Parma, Ronaldo Puasa Gol dalam Dua Laga Terakhir

Duet Lautaro Martinez dan Romelu Lukaku, yang telah menyumbang total 36 gol dan 14 assist di Liga Italia musim ini, seperti biasa menjadi andalan untuk menjebol gawang lawan.