Warner Bros Picture Keluarkan Trailer The Conjuring 3, Tampilkan Sisi Gelap dan Mencekam

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID- Trailer pertama untuk film ‘The Conjuring 3’ akhirnya resmi di rilis oleh pihak produksi, Warner Bros Picture di laman YouTube resminya.

Trailer yang berdurasi 2 menit 39 detik itu telah ditonton sebanyak 1 juta kali sejak diunggah pertama kali pada Kamis 22 April 2021.

Pastinya ’The Conjuring: The Devil Made Me Do It’ menuai banyak rasa penasaran penonton terkait perjalanan kisah Patrick Wilson dan Vera Famiga.

Dalam trailer ini, Waner Bros menampilkan sisi tergelap Ed dan Loeeaine Warren yang kali ini tidak akan menyelidiki rumah berhantu seperti cerita terdahunya.

Sebaliknya ‘The Conjuring 3’ ini akan menebar teror, gangguan iblis hingga pembunuhan yang menghantui mereka berdua.

Film itu dipastikan akan mengungkap salah satu kasus paling sensasional dalam karier mereka.

Dimulai dengan pertempuran jiwa anak muda bernama David Glatzel (11) sekitar tahun 1980.

Kasus ini kemudian membawa mereka ke dalam kegelapan yang tak pernah terbayangkan sebelumnya.

Meski tak membeberkan secara gamblang, plot ‘The Conjuring: The Devil Made Me Do It’, namun New Line Cinema memastikan film itu akan menyajikan kisah pembunuhan yang diklaim karena pengaruh roh jahat.

Terdengar sebagai sebuah judul lagu, namun sebenarnya kasus ‘The Devil Made Me Do It’ nyata terjadi di Amerika Serikat.