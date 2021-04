SIARANG LANGSUNG Persija vs Persib Malam Ini - Cek Line-up & Update Skor Sementara Persib vs Persija

ILUSTRASI - Perebutan bola pemain Persija dan Persib dalam Liga 1 2019, di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta, Rabu 10 Juli 2019 lalu. Persija vs Persib akan bermain malam ini pada final Piala Menpora 2021 leg 1.

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID - Saksikan siaran langsung Persija vs Persib Bandung pada final Piala Menpora 2021 leg 1, Kamis, 22 April 2021 malam WIB.

Pertandingan Persija vs Persib berlangsung di Stadion Maguwoharjo, Sleman, Yogyakarta mulai pukul 20.30 WIB.

Duel Persija vs Persib dapat disiarkan live Indosiar atau update skor hasil Persija vs Persib via link live score di bawah ini.

Kedua pelatih sudah angkat bicara perihal persiapan tim menghadapi duel klasik antara Persija vs Persib Bandung ini.

Jelang pertandingan ini, Pelatih Persija Jakarta, Sudirman mengungkapkan persiapan timnya jelang lawan Persib.

"Persiapan kami untuk melawan Persib berjalan baik," ujar Sudirman pada konferensi pers melansir Tribunnews.com, Rabu 21 April 2021.

Bahkan Sudirman mengaku telah melakukan evaluasi untuk timnya maupun tim lawan.

Ia pun akan mencoba memanfaatkan kelemahan Persib Bandung.

"Kami sudah berlatih dan mengevaluasi pertandingan kami sebelumnya dan mengevaluasi kelebihan dari Persib juga kelemahan dan akan coba kami manfaatkan," pungkasnya.

Sementara itu, Pelatih Persib Bandung, Robert Alberts menegaskan timnya tak gentar dengan Persija Jakarta.